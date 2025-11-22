Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Είναι αυτή η τελευταία σας προσφορά προς την Ουκρανία;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι, καθόλου. Όχι, θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη. Έπρεπε να είχε συμβεί πολύ καιρό πριν».

Και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Προσπαθούμε να τον τερματίσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να τον τερματίσουμε».

Q: Is this your final offer to Ukraine? Trump: No, not at all. No, we want to achieve peace. It should have happened long ago. The war between Ukraine and Russia should never have happened. We are trying to end it. One way or another, we have to end it. pic.twitter.com/qHly67Cilb — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 22, 2025

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ρώτησε «τι θα συμβεί αν ο Ζελένσκι δεν συμφωνήσει με το ειρηνευτικό σας σχέδιο;»

Και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Τότε μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη».

What did I told you today?

It’s a discussion paper… Trump stated that the US peace plan is not a «final offer» to Ukraine ▪Reporter: Is this your final offer to Ukraine?

▪Trump: No.

▪Reporter: What will happen if Zelensky does not agree with your peace plan?

▪Trump: Then… pic.twitter.com/FZmNgrOY4A — — GEROMAN — time will tell – 👀 — (@GeromanAT) November 22, 2025

«Τους περιμένουν χειρότερα»

Ωστόσο, ώρες πριν Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωναν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι αναμένουν να πιέσουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ μέσα στις επόμενες ημέρες. Διαφορετικά, σημείωναν ότι εάν το Κίεβο δεν υπογράψει, θα αντιμετωπίσει μια πολύ χειρότερη συμφωνία στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Guardian, o υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ σε συνάντηση στο Κίεβο αργά το βράδυ της Παρασκευής: «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα».

Από την πλευρά της, η Τζούλι Ντέιβις, η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, που ήταν παρούσα στη συνάντηση, αναγνώρισε ότι οι όροι της συμφωνίας είναι τιμωρητικοί για την Ουκρανία. Ωστόσο, πρόσθεσε, το Κίεβο δεν έχει άλλη επιλογή. Ή θα αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ ή θα αντιμετωπίσει χειρότερα στο μέλλον. «Η συμφωνία δεν βελτιώνεται από εδώ και πέρα, χειροτερεύει», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών. Δηλαδή την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Τζούλι Ντέιβις, ο Τραμπ επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για να επιτευχθεί η συμφωνία.

«Έχουμε γίνει μάρτυρες ενός απολύτως αξιοσημείωτου ρυθμού διπλωματικής δραστηριότητας», είπε, μιλώντας στο περιθώριο δεξίωσης για τον Ντρίσκολ και την αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, στην οποία παρευρέθηκαν ανώτεροι Ουκρανοί στρατιωτικοί, στην κατοικία του πρέσβη στο Κίεβο. Είπε ότι η διπλωματία ήταν η «πιο φιλόδοξη» που είχε δει στην καριέρα της στην εξωτερική υπηρεσία.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το Κίεβο θα έπρεπε να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στα ανατολικά, παρόλο που τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν εδώ και 11 χρόνια, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η συμφωνία «ήταν επωφελής για την Ουκρανία». Είπαν ότι οραματίζονταν τον Τραμπ και τον Ζελένσκι να κάθονται μαζί και να υπογράφουν ένα έγγραφο «για την ειρήνη».