Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Η αποκάλυψη του σχεδίου 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και η δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η βάση για ειρήνη, έχουν φέρει τον πρόεδρος της Ουκρανίας σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναγνωρίζει ότι πρέπει να διαπραγματευθεί και στρέφεται για μια ακόμη φορά στους Ευρωπαίους συμμάχους. Αλλά τα χρονικά περιθώρια και ο χώρος να κινηθεί είναι ασφυκτικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δίνει διορία για την υπογραφή του σχεδίου του έως την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου. Και ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε το Κίεβο ότι αν δεν συμφωνήσει, η βία θα κλιμακωθεί.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία (και κατέχει σε σημαντικό ποσοστό ο στρατός της). Ως αντάλλαγμα της δίνει εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που η Ρωσία κάνει νέα επίθεση, περνώντας τη γραμμή της κατάπαυσης πυρός.

«Εξυπηρετεί τους στόχους μας»

Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, είπε για το σχέδιο Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε την ευελιξία που μας ζητείται». Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν «την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία μπορεί να ηττηθεί στρατηγικά». Αλλά αυτό δεν θα συμβεί, περισσότερες ουκρανικές πόλεις θα περιέλθουν υπό ρωσικό έλεγχο.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Ωστόσο, αυτό προφανώς απαιτεί μια διεξοδική συζήτηση όλων των λεπτομερειών του προτεινόμενου σχεδίου. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το σχέδιο των 28 σημείων έχει συζητηθεί μόνο «σε γενικές γραμμές» μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, και στην Αλάσκα.

«Εάν το Κίεβο δεν θέλει να συζητήσει την πρόταση του Προέδρου Τραμπ και αρνείται να το κάνει, τότε τόσο αυτοί όσο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Κουπιάνσκ αναπόφευκτα θα επαναληφθούν και σε άλλους βασικούς τομείς του μετώπου», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά, πρόσθεσε, «είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, επειδή μας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. όπως ονομάζει η Ρωσία την εισβολή στην Ουκρανία) με στρατιωτικά μέσα».

Αμερικανικές απειλές

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuter, οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει την Ουκρανία ότι θα μειώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων. Στόχος τους, να πιέσουν το Κίεβο να συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ. Δύο πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο είπε ότι αυτήν τη φορά η Ουκρανία δέχεται μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσιγκτον από οποιαδήποτε άλλη φορά, στο πλαίσιο συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο και θέλουν η Ουκρανία να πληρώσει το τίμημα», δήλωσε μία από τις πηγές. Στο πλαίσιο αυτό πιθανόν εντάσσεται και η ασφυκτική προθεσμία που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για την αποδοχή του σχεδίου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι προθεσμίες θα μπορούσαν να παραταθούν εάν τα πράγματα «πάνε καλά». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, είναι η «κατάλληλη στιγμή».

Και αργότερα, από το Οβάλ Γραφείο, όπου συνάντησε τον Ζόχραν Μαμντάνι, είπε για τον Ζελένσκι: «Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε ειρήνη. Θα πρέπει να την εγκρίνει». Και επίσης ότι «κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι».

<br />

Περί αξιοπρέπειας και ανάγκης…

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τους Ουκρανούς, άφησε να εννοηθεί ότι αυτήν τη φορά τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Είπε μεταξύ άλλων ότι «η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: την απώλεια της αξιοπρέπειάς της ή τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» σε αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θεωρούνται πολύ ευνοϊκές για τη Μόσχα. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω άλλες επιλογές», είπε. Και υποσχέθηκε ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Ωστόσο, περιγράφοντας την κατάσταση που διαρκώς επιδεινώνεται, σημείωσε ότι εκτιμά τους επαίνους για το ηρωικό ουκρανικό έθνος καθώς αγωνίζεται ενάντια στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, τόνισε, οι Ουκρανοί βρίσκονται υπό αδιανόητη πίεση καθώς οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίζονται. «Είμαστε, φυσικά, φτιαγμένοι από ατσάλι. Αλλά οποιοδήποτε μέταλλο, ακόμη και το πιο σκληρό, μπορεί να μην το αντέξει».

Μετά το διάγγελμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς για πάνω από μία ώρα. Συζήτησαν «πολλές λεπτομέρειες των προτάσεων της αμερικανικής πλευράς για τον τερματισμό του πολέμου». Και πως «εργάζονται για να κάνουν την πορεία προς τα εμπρός αξιοπρεπή και πραγματικά αποτελεσματική για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης».

We spoke for almost an hour with U.S. @VP JD Vance and @SecArmy Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… pic.twitter.com/h3uVlnxv2H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

«Η Ουκρανία σεβόταν πάντα και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την αιματοχυσία και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά», έγραψε στο X.

Με το βλέμμα στην Ευρώπη

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι συγκαλεί για έκτακτη σύνοδο για να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς το σχέδιο Τραμπ μπορεί να ανατρέψει πολλά από τα σχέδιά τους. Τόσο την προσπάθεια να διασωθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας στα προ του πολέμου σύνορα, αλλά και η προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Το θέμα αυτό επρόκειτο να συζητηθεί τον επόμενο μήνα, αλλά έως τότε πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει, με δεδομένη τη νέα εξέλιξη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους περισσότερους από τους συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι οποίοι στη συνέχεια έσπευσαν να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο Κίεβο.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στο περιθώριο της G20 και στη συνέχεια στην Αγκόλα», όπου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, σχολίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Together with @eucopresident, we have spoken to President @ZelenskyyUA From day one, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression. We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2025

Επίσης, ο Ζελένσκι μίλησε με τους Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ.

Μπρος γκρεμός…

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά σε δύο εξίσου κακές εναλλακτικές. Και τα περιθώρια χειρισμού που έχει είναι πολύ μικρά, όπως και η πιθανότητα για ειρήνη. Κυρίως γιατί και ο ίδιος βρίσκεται σε δύσκολη θέση στο εσωτερικό της χώρας.

Ο χειμώνας, ο τέταρτος του πολέμου, διαφαίνεται να είναι ο πιο δύσκολος. Η χώρα αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη ενέργειας μετά από ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές. Το ηθικό μειώνεται, οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι και ο στενός κύκλος του Ζελένσκι εμπλέκεται σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς.

Αλλά και το ίδιο το σχέδιο, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει την ειρήνη. Σύμφωνα με τον Guardian, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι στρατιωτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μπορεί να αναγκάσουν την Ουκρανία να υπογράψει μια συμφωνία κάποια στιγμή σύντομα. Ακόμη και να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών. Ακόμη και εδαφών που ελέγχει τώρα. Και αυτό δεν θα ακουστεί καλά στα αυτιά των Ουκρανών.

Επίσης αμφισβητούν την πρόβλεψη του σχεδίου ότι η Ρωσία δεν θα αναμένεται να ξεκινήσει περαιτέρω στρατιωτική δράση. Και οι εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη συμφωνία ήταν πάντα το βασικό σημείο τριβής για οποιαδήποτε διαρκή ειρήνη. Αν βασίζονται σε αόριστες υποσχέσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι απτό, ούτε το Κίεβο ούτε οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να πειστούν για την αξία τους.