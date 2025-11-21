Πούτιν: Έλαβα το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – Eίναι πιθανή βάση λύσης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Το κείμενο δεν έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ, ενώ η Ουκρανία είναι κατά του σχεδίου, δήλωσε.

«Νομίζω ότι μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Είμαστε έτοιμοι για μια ειρηνική επίλυση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου χρειάζονται συζήτηση», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το προσχέδιο δεν είχε προηγουμένως συζητηθεί με τη ρωσική πλευρά και ότι το Κίεβο εμφανίζεται αντίθετο με τις προτάσεις που έχουν τεθεί.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προβλέποντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει στη Ρωσία μέρος των εδαφών της. Στην ουσία πρόκειται για το Ντονμπάς, κάτι που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθεί.

Ως κίνητρο για να πιέσει το Κίεβο να υποχωρήσει είναι ότι το σχέδιο προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Η προτεινόμενη από τη συμφωνία Ουάσινγκτον, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα ​​από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί τη διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζεται στο κείμενο.