Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για το σχέδιο Τραμπ, το οποίο συνέταξαν Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού και Ρώσου προέδρου, αντίστοιχα.

Το σχέδιο των 28 σημείων απαιτεί μεγάλες παραχωρήσεις από τη μεριά του Κιέβου, ενώ ο Τραμπ έχει δώσει διορία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το αποδεχθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Live όλες οι εξελίξεις