Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για το σχέδιο Τραμπ, το οποίο συνέταξαν Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού και Ρώσου προέδρου, αντίστοιχα.
Το σχέδιο των 28 σημείων απαιτεί μεγάλες παραχωρήσεις από τη μεριά του Κιέβου, ενώ ο Τραμπ έχει δώσει διορία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το αποδεχθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.
