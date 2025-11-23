Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το σχέδιο των 28 σημείων, που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, στην Ουκρανία, προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές χώρες, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να λέει ότι η χώρα του μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και στη διατήρηση της αμερικανικής υποστήριξης που χρειάζεται.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει σοβαρές υποχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά: παραχώρηση εδαφών (ιδίως περιοχών στο Ντονμπάς), σημαντική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, περιορισμούς σε βαριά όπλα, και δέσμευση να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Για πολλά διεθνή μέσα και αναλυτές αυτό συνιστά μια λύση ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε από διάφορα ΜΜΕ, προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.

Η αμερικανική κυβέρνηση διαμήνυσε σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου των 28 σημείων ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ το ανέτρεψε με ένα «όχι», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν πρόκειται για την τελική πρότασή του για την Ουκρανία.

«Προσπαθούμε να τερματίσουμε» τον πόλεμο, «με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώσει» η σύρραξη, που γενικεύτηκε με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022, επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στο στόχαστρο των Ευρωπαίων 4 σημεία του σχεδίου

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πιέζουν να αναθεωρηθεί το σχέδιο και σήμερα, ουκρανική αντιπροσωπεία, ενισχυμένη με εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προετοιμάζεται για άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον στην Γενεύη.

Το Σάββατο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά και της Ιαπωνίας εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία καλωσορίζουν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης, αλλά απορρίπτουν βασικές αρχές του σχεδίου.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς στην αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις», ανέφερε η δήλωση. Προστέθηκε επίσης ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα απαιτούν τη συναίνεση των κρατών-μελών.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής για να συζητήσουν τρόπους στήριξης του Κιέβου, σύμφωνα το AP, που επικαλείται άτομο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένο να κάνει δημόσιες δηλώσεις.

Kyiv’s allies insist more work is needed on US-Russian peace plan https://t.co/YAU6q1Pms3 — Financial Times (@FT) November 22, 2025

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο ότι «οι πόλεμοι δεν μπορούν να τελειώνουν από μεγάλες δυνάμεις πάνω από τα κεφάλια των χωρών που επηρεάζονται», και επέμεινε ότι το Κίεβο χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις.

Χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς αποτροπής η Ρωσία θα επιστρέψει, υποστηρίζει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία «απαιτεί ευρύτερη διαβούλευση» επειδή «ορίζει πολλά πράγματα που αφορούν τους Ευρωπαίους», όπως τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, πρόσθεσε ο Μακρόν, λέγοντας: «Θέλουμε μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη».

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς αποτροπής η Ρωσία πιθανότατα θα παραβιάσει οποιαδήποτε συμφωνία και «θα επιστρέψει».

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η έλλειψη ξεκάθαρων εγγυήσεων ασφαλείας. Πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι δεν καθορίζεται με σαφήνεια ποιος θα εγγυηθεί τα σύνορα της Ουκρανίας ούτε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη Ρωσία σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας.

Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με φόντο το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι

Ο Μερτς και ο Μακρόν είπαν ότι απεσταλμένοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ θα ενταχθούν στις ουκρανικές διαπραγματευτικές ομάδες όταν συναντήσουν την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη σήμερα για να συζητήσουν την πρόταση της Ουάσινγκτον. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη συνάντηση το Σάββατο, αφού ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία στην Ουκρανία για να απαντήσει στο σχέδιο έως την επόμενη Πέμπτη.

Μεταξύ εκείνων που αναμένεται να εκπροσωπήσουν την Ουάσινγκτον είναι ο υπουργός Στρατού του Τραμπ, Νταν Ντρίσκολ, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί τόσο ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας όσο και ως υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια για τους συμμετέχοντες πριν από τη συνάντηση και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Ντρίσκολ παρουσίασε το αμερικανικό σχέδιο σε ουκρανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν εδώ και καιρό ενάντια στη βιασύνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, θεωρώντας ότι το δικό τους μέλλον διακυβεύεται στον αγώνα της Ουκρανίας να αποκρούσει τη Ρωσία, και επιμένουν να λαμβάνονται υπόψη στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ήδη ότι η χώρα του ρισκάρει ή να χάσει τον αμερικανικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της, σε νέα αναρτησή του αναφέρεται στις επικείμενες συνομιλίες: Με τους εταίρους μας δρομολογούμε τα βήματα που απαιτούνται. Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αποτραπεί η Ρωσία από το να εξαπολύσει μια τρίτη εισβολή».

In the coming days, consultations with our partners will take place on the steps needed to end the war. Our representatives know how to defend Ukraine’s national interests and exactly what must be done to prevent Russia from launching a third invasion, another strike against… pic.twitter.com/O7pR87SHTe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2025

«Αρκετά μακριά από ένα καλό αποτέλεσμα»

Οι βασικοί σύμμαχοι του Κιέβου στην Ευρώπη επανέλαβαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την προθυμία του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ξανά και ξανά, η Ρωσία προσποιείται ότι είναι σοβαρή σχετικά με την ειρήνη, αλλά οι πράξεις της δεν ανταποκρίνονται ποτέ στα λόγια της», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο της G20, λίγες ημέρες μετά από ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία που σκότωσε περισσότερους από δύο δεκάδες αμάχους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κατηγορήσει εδώ και πολύ καιρό τη Ρωσία ότι καθυστερεί διπλωματικές προσπάθειες με την ελπίδα ότι θα υπερνικήσει τις πολύ μικρότερες ουκρανικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης. Το Κίεβο έχει αποδεχθεί επανειλημμένα αμερικανικές προτάσεις κατάπαυσης του πυρός φέτος, ενώ η Μόσχα έχει περιμένει για πιο ευνοϊκούς όρους.

«Ο τερματισμός του πολέμου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση της Ουκρανίας», είπε ο Μερτς κατά την ενημέρωση της G20, προσθέτοντας ότι είπε στον Τραμπ σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή ότι η Ευρώπη έπρεπε να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας και ότι η Ρωσία στο παρελθόν δεν τήρησε τις υποσχέσεις της να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Από τη δική μου σκοπιά, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Μερτς. «Αλλά είμαστε ακόμη αρκετά μακριά από ένα καλό αποτέλεσμα για όλους».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι βασική αρχή για τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου είναι «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».