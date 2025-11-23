newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 02:05

Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για μια συνάντηση του περασμένου μήνα κατά την οποία εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ρώσο απεσταλμένο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, την κατάρτιση σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση έγινε στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου και σε αυτήν συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Direct Investment Fund (RDIF), ενός από τα μεγαλύτερα ρωσικά κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμίτριεφ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο κι έχει συναντηθεί με τον Γουίτκοφ επανειλημμένως αυτόν τον χρόνο. Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε ειδική άδεια για να επιτρέψει την είσοδό του στο αμερικανικό έδαφος, δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ και το Direct Investment Fund καταχωρήθηκαν στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι ισχύουσες κυρώσεις απαγορεύουν σε αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να έχουν συναλλαγές μαζί τους, όπως αναφέρει το Reuters μέσω του ΑΠΕ.

Το σχέδιο αιφνιδίασε ακόμα και αμερικανούς αξιωματούχους

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα το «σχέδιο των 28 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές. Το σχέδιο, το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, αιφνιδίασε αμερικανούς αξιωματούχους σε διάφορες υπηρεσίες της κυβέρνησης, όπως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κι έσπειρε σύγχυση στις διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ουάσινγκτον και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Έχει προκαλέσει επίσης επικρίσεις εκ μέρους των Ουκρανών και τους συμμάχων τους λόγω της έντονης κλίσης του προς τα ρωσικά συμφέροντα και οδήγησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώσει χθες ότι δεν θα προδώσει τα συμφέροντα της χώρας του.

Δεν είναι γνωστό αν ο Ντμίτριεφ έφθασε στη συνάντηση στο Μαϊάμι με ορισμένα ρωσικά αιτήματα και αν αυτά ακριβώς τα αιτήματα ενσωματώθηκαν στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τα της συνάντησης δήλωσαν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας βρισκόταν επίσης στο Μαϊάμι αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει το σχέδιο με τον Γουίτκοφ.

Μία πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ μίλησε στον Ουμέροφ για το σχέδιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής και ότι οι ΗΠΑ έδωσαν το σχέδιο στην Ουκρανία μέσω της τουρκικής κυβέρνησης την Τετάρτη, πριν το παρουσιάσουν απευθείας στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Ουμέροφ περιέγραψε τον ρόλο του ως «τεχνικής φύσεως» και αρνήθηκε ότι συζήτησε επί της ουσίας το σχέδιο με αμερικανούς αξιωματούχους.

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις και αποτροπή

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο «πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις και αποτροπή στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Ρωσία» και να προσφέρει οικονομικά κίνητρα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

«Το σχέδιο καταρτίσθηκε για να απηχεί τις πραγματικότητες της κατάστασης και για την εξεύρεση του καλύτερου αμοιβαία επωφελούς πλευρές σεναρίου, στο οποίο οι πλευρές θα κερδίζουν περισσότερα από όσα θα πρέπει να δώσουν», είπε. Το σχέδιο αιφνιδίασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας δεν είχαν ενημερωθεί, σύμφωνα με τις δύο πηγές που γνωρίζουν τα του σχεδίου. Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ ήταν επίσης αποκομμένος από τις συνομιλίες υπό τους Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τις πηγές.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημερώθηκε για το «σχέδιο των 28 σημείων», αλλά δεν διευκρίνισε πότε. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το σχέδιο περιέχει στοιχεία τα οποία ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε  προηγουμένως απορρίψει.

Παρακάμφθηκαν διαδικασίες για το ειρηνευτικό σχέδιο;

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κονγκρέσου ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ παρέκαμψαν τη διαδικασία της διυπηρεσιακής λειτουργίας και ότι οι συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ κατέληξαν σε σχέδιο που ευνοεί τα ρωσικά συμφέροντα.

«Το αποκαλούμενο ‘ειρηνευτικό σχέδιο’» παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και έχω επιφυλάξεις ως προς αν θα εξασφαλίσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», κατήγγειλε ο ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Ο Ντμίτριεφ, ο Κούσνερ, τα ρωσικά επιχειρηματικά συμφέροντα και η εταιρεία του Γουίτκοφ

Οι επαφές και οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τον Ντμίτριεφ έχουν επίσης ανησυχήσει ορισμένους στην κοινότητα των Πληροφοριών, σύμφωνα με καλά πληροφορημένο αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμίτριεφ έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο του στο Direct Investment Fund για να δημιουργήσει διαύλους προς πολλές δυτικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ακόμη και εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ο Ντμίτριεφ εγκαθίδρυσε επαφές με την ομάδα Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Σε συνάντηση το 2017 με τον Έρικ Πρινς, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Blackwater και σύμμαχο του Τραμπ, ο Ντμίτριεφ συζήτησε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε από τον Ειδικό Σύμβουλο Ρόμπερτ Μιούλερ το 2019. Η ομάδα του Μιούλερ ερευνούσε τις σχέσεις του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία.

Σε χωριστή συνάντηση με έναν φίλο του Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ντμίτριεφ συνέταξε σχέδιο συμφιλίωσης για την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση Μιούλερ.

Η ομάδα του Μιούλερ αναφέρει στην έκθεσή της ότι δεν βρήκε αποδείξεις ότι το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ συνεργάσθηκε με τους Ρώσους για τον επηρεασμό των προεδρικών εκλογών του 2016.

Ο Ντμίτριεφ ως ανεπίσημο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ

Ο Ντμίτριεφ συνεργάσθηκε απευθείας με τον Κούσνερ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Ντμίτριεφ συνεργάσθηκε με τον Κούσνερ για την προμήθεια αναπνευστήρων στις ΗΠΑ.

Οι αναπνευστήρες δόθηκαν από το RDIF και προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών για το ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν ενδεχομένως τις ίδιες τις αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντμίτριεφ έχει εμφανισθεί σε διάφορους αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και σε εκδηλώσεις όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, για να προωθήσει την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Το ίδιο μήνυμα προώθησε και στη συνάντηση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με τις δημόσιες αναφορές για τη συνάντηση.

Ποιος έχει σχέσεις με ποιον

Η επίσκεψή του στο Μαϊάμι περιέλαβε και συνάντηση με την βουλευτή Άννα Λούνα, ρεπουμπλικανή της Φλόριντα. Στη συνάντηση, ο Ντμίτριεφ και η Λούνα μίλησαν για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Η συνάντηση μεταξύ των δύο έγινε στις αρχές του μήνα και η Λούνα δήλωσε ότι παρέλαβε τον φάκελο της Ρωσίας για τη δολοφονία Κένεντι.

Σε βίντεο του ρωσικού πρακτορείου RIA, η Άννα Λούνα εμφανίζεται να δέχεται ένα κουτί σοκολατάκια με το πρόσωπο του Πούτιν στο καπάκι.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν, η Λούνα και ο Ντμίτριεφ συναντήθηκαν σε αίθουσα συσκέψεων του Ξενοδοχείου Faena στο Μαϊάμι.

Το Ξενοδοχείο Faena ανήκει στην Access Industries, εταιρεία που διευθύνεται από τον Λεν Μπλαβάτνικ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Λεν Μπλαβάτνικ γεννήθηκε στην Ουκρανία και έχει διπλή αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα. Αρχικά έφτιαξε περιουσία συνεταιριζόμενος με τον Βίκτορ Βέκσελμπεργκ, ρώσο δισεκατομμυριούχο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις για τις σχέσεις του με τον Πούτιν.

Ο Μπλαβάτνικ εκποίησε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στη Ρωσία μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η εταιρεία του Γουίτκοφ (Witkoff Group) κάνει δουλειές με τον Μπλαβάτνικ και στο Μαϊάμι.

Το ρεπορτάζ του Reuters περιέχει όλες τις επικαιροποιημένες και πολλές νέες πληροφορίες από την προηγούμενη έκδοσή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 23.11.25

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο - Μαχαίρι 14 εκατοστών βρέθηκε στην τσάντα 16χρονου - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο ανήλικοι

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Εκδήλωση στον Περισσό 22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Ημέρα αποφάσεων 22.11.25

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στήσουν μπλόκο, κόβοντας τη χώρα στα δύο, καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία
Ελλάδα 22.11.25

Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»
Trash 22.11.25

Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αδωνις Γεωργιάδης διαγκωνίζονται για το ποιος θα κατεβάσει περισσότερο το επίπεδο της πολιτικής μετατρέποντάς τη σε reality show. Πώςε η παραίτηση ενός άγνωστου σε πολλούς βουλευτή ανάγεται σε μέγα πολιτικό θέμα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο