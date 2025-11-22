Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Στο άκουσμα των σχεδίων του Στιβ Γουίτκοφ για την ειρήνη στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι διπλωμάτες έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν ότι «χρήζει ψυχιάτρου». Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι που είναι δυσαρεστημένοι με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, αλλά και αξιωματούχοι και νομοθέτες στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το «σχέδιο των 28 σημείων» έχει προκαλέσει επικρίσεις από πλευράς Ουκρανών και συμμάχων τους, επειδή εμφανίζεται σαφώς ευνοϊκό προς τα ρωσικά συμφέροντα. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι ενδέχεται να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια αν δεν το υπογράψει. Το σχέδιο περιλαμβάνει απαιτήσεις να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στα ανατολικά, να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσική και να δεσμευτεί να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Το έγγραφο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη σκληρότερη στάση που έχει υιοθετήσει πρόσφατα η κυβέρνηση Τραμπ έναντι της Μόσχας, περιλαμβανομένων των κυρώσεων στον ενεργειακό της τομέα.

Σύμφωνα με το Reuters καταρτίστηκε σε συνάντηση που είχαν στα τέλη Οκτωβρίου ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμιτρίεφ, ο οποίος ηγείται του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ντμιτρίεφ προσήλθε στη συνάντηση στο Μαϊάμι με συγκεκριμένες ρωσικές απαιτήσεις και αν αυτές ενσωματώθηκαν στο σχέδιο ειρήνης. Σύμφωνα με πηγές του Reuters ο Ρουστέμ Ουμέροφ, υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, βρισκόταν επίσης στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει το σχέδιο με τον Γουίτκοφ.

Μια πηγή δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ουμέροφ σχετικά με το σχέδιο κατά την επίσκεψή του, και ότι οι ΗΠΑ παρέδωσαν το σχέδιο στην Ουκρανία μέσω της τουρκικής κυβέρνησης την Τετάρτη, πριν το παρουσιάσουν απευθείας στο Κίεβο την Πέμπτη. Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι ο ρόλος του ήταν «τεχνικός» και αρνήθηκε ότι συζήτησε την ουσία του σχεδίου με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένα άλλο στοιχείο όμως που προκάλεσε προβληματισμό είναι ότι ο Ντμιτρίεφ και το ταμείο του μπήκαν στη λίστα κυρώσεων το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται σε Αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να συναλλάσσονται μαζί τους. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε ειδική εξαίρεση ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Αξιωματούχοι αιφνιδιασμένοι

Για την παραπάνω όμως συνάντηση πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν είχαν ενημερωθεί, σύμφωνα με άτομα που επικαλείται το Reuters. Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ επίσης αποκλείστηκε από τις συνομιλίες που διεξήγαγαν ο Γουίτκοφ και ο Ντμιτρίεφ.

Αν και ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανακοίνωσε ότι «Ο υπουργός Ρούμπιο συμμετείχε στενά σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» ωστότο, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters το αμφισβήτησαν. «Δεν υπήρξε συντονισμός, κανείς στο Στέιτ δεν είχε δει το σχέδιο, ούτε ο Ρούμπιο», είπε ένας άλλος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το σχέδιο περιέχει υλικό που ο υπουργός είχε προηγουμένως απορρίψει.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ παρέκαμψαν τη διαδικασία διακυβερνητικού συντονισμού και ότι οι συνομιλίες με τον Ντμιτρίεφ κατέληξαν σε ένα σχέδιο που ευνοεί τη Ρωσία.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ δήλωσε:

«Αυτό το λεγόμενο “ειρηνευτικό σχέδιο” έχει σοβαρά προβλήματα και είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός ότι θα επιτύχει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραδώσει εδάφη της σε έναν από τους πιο κατάφωρους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Όπως σχολίασε η Ντάρα Μασικό, από το πρόγραμμα Ρωσίας–Ευρασίας του Carnegie Endowment, «ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο που είδε είναι “βάση” για μελλοντική συμφωνία — πιθανότατα σήμα ότι θα ζητήσει επιπλέον προσθήκες και αλλαγές σε ένα ήδη δυσμενές για το Κίεβο κείμενο. Μια εβδομάδα για την ολοκλήρωση φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξη».

Ανησυχίες για τον Ντμιτρίεφ

Οι συνομιλίες της κυβέρνησης με τον Ντμιτρίεφ έχουν ανησυχήσει και υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμιτρίεφ στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο του στο RDIF για να κερδίσει επιρροή με δυτικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ακόμη και εν μέσω κυρώσεων.

Κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, ο Ντμιτρίεφ είχε επαφές με την ομάδα του προέδρου σε μια προσπάθεια «επαναφοράς» των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Σε μια συνάντηση του 2017 με τον Έρικ Πρινς, πρώην CEO της Blackwater και σύμμαχο του Τραμπ, ο Ντμιτρίεφ συζήτησε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με την έκθεση του Ειδικού Συμβούλου Ρόμπερτ Μάλερ το 2019.

Σε άλλη συνάντηση με φίλο του Κούσνερ, ο Ντμιτρίεφ συνέταξε ένα σχέδιο συμφιλίωσης για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με την έκθεση.

Η ομάδα Μάλερ δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε πως η καμπάνια Τραμπ συντονίστηκε με Ρώσους για να επηρεάσει τις εκλογές του 2016.

Ο Ντμιτρίεφ συνεργάστηκε επίσης άμεσα με τον Κούσνερ κατά την πρώτη κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συνεργάστηκε μαζί του για την αποστολή αναπνευστήρων στις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει ανησυχίες στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι ενδέχεται να παραβιάζονταν οι ίδιες οι αμερικανικές κυρώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντμιτρίεφ έχει εμφανιστεί σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και σε εκδηλώσεις, όπως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, για την προώθηση στενότερων εμπορικών δεσμών ΗΠΑ–Ρωσίας. Προώθησε παρόμοια ατζέντα και στη συνάντηση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με τα δημόσια ανακοινωθέντα.

Η επίσκεψή του περιελάμβανε επίσης συνάντηση με τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Άννα Λούνα στη Φλόριντα, κατά την οποία συζήτησαν την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας. Το γραφείο της δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.