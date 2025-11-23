Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ διατείνεται πως η Ουκρανία και ο βουλευτής Ολεξίι Γκοτσαρένκο ευθύνονται για την διαρροή του εγγράφου των 28 σημείων για την ειρήνη, γιατί το σχέδιο που επεξεργάστηκαν ΗΠΑ και Ρωσία είχε μια διαφορά στο 26ο σημείο. Κάτι που αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ισχυρίζονται πως έδωσαν το έγγραφο ως προσχέδιο και όχι ως τελικό σχέδιο.

Facts:

1. Ukraine leaked the US peace plan through deputy Honcharenko👇

2. A U.S. official confirmed to WSJ that in this leaked plan one point was changed from “an audit of all international aid” to the “full amnesty”

3. Russia did not leak the plan or its existence / details 🧵 https://t.co/JdiQQZYbRy — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 23, 2025

Όπως αναφέρει ο Ντμιτρίεφ και επιβεβαιώνει δημοσιογράφος της Wall Street Journal στην προτελευταία παράγραφο άρθρου που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο, το αρχικό κείμενο ανέφερε πως η πρόταση καλούσε να υπάρξει «έλεγχος της διεθνούς βοήθειας που έχει παραλάβει η Ουκρανία». Μάλιστα χρησιμοποιείται η λέξη «audit» που συνήθως αφορά χρηματοοικονομικά ή ορκωτούς λογιστές υπό έλεγχο για απιστία ή διαφθορά.

Το κείμενο που διέρρευσε, αναφέρει: ότι όλα τα μέρη θα λάβουν «πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου». Κάτι που ο δημοσιογράφος της WSJ αντιλαμβάνεται πως η αρχική πρόταση είχε ως σκοπό να «αποκαλύψει φερόμενη διαφθορά».

28 points of the US peace plan. I received this document from my source. As far as I understand, it is a preliminary version. It is good that there is already a basis. Now we need to work and change some points that are unacceptable for Ukraine. But peace is necessary for… pic.twitter.com/kXkGJ2Qal6 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) November 21, 2025

Το κείμενο που ο Ντμιτρίεφ ισχυρίζεται πως αλλοιώθηκε είναι το 26) και αναφέρει μετά την φερόμενη αλλαγή ότι «Όλες οι πλευρές που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα συμφωνήσουν να μην προβάλλουν αξιώσεις ή διαμαρτυρίες (σ.σ. ή παράπονα) στο μέλλον».

Γερουσιαστής επικαλούμενος τον Μάρκο Ρούμπιο έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μάικ Ράουντς ανακοίνωσε ότι το σχέδιο των 28 σημείων είναι στην πραγματικότητα «ρωσικό έγγραφο, όχι αμερικανικό».

Εξήγησε ότι, μετά από συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , αποσαφηνίστηκε ότι οι ΗΠΑ είναι απλώς ο παραλήπτης και ο μεσάζων του εγγράφου, το οποίο διέρρευσε και δεν δημοσιεύθηκε επίσημα, δήλωση που δημοσίευσαν τόσο το Politico, όσο και οι Financial Times.

Το σχέδιο κοινοποιήθηκε στην Ουκρανία, δίνοντάς της την ευκαιρία να απαντήσει, αλλά προφανώς δεν αντικατοπτρίζει άμεσα μια σύσταση ή ένα σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ.

Θρίλερ στο θρίλερ για ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία

Έντονη φημολογία βγήκε το βράδυ του Σαββάτου και το ξημέρωμα της Κυριακής μετά τις δηλώσεις του γερουσιαστή πως το σχέδιο των 28 σημείων ήταν αποκλειστικά ρωσικό και δεν είχε εγκριθεί από τις ΗΠΑ. Μάλιστα πολιτικοί των ΗΠΑ ανέφεραν πως το κείμενο δεν ήταν καν εν γνώσει του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όταν συντάσσονταν και «απλά του παρουσιάστηκε».

Κάτι που μπορεί να ισχύει αν το έγγραφο εκπονήθηκε και συνδιαμορφώθηκε από τους Ντμιτρίεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών να βγει και να διαψεύσει τις φήμες, αναφέροντας πως «όπως έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ο υπουργός Ρούμπιο και ολόκληρη η κυβέρνηση, το σχέδιο αυτό συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμβολή τόσο των Ρώσων όσο και των Ουκρανών».