Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Με κοινή τους δήλωση οι ηγέτες οκτώ χωρών της Βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής ανακοίνωσαν πως μίλησαν για την Ουκρανία με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό του Κιέβου, κάνοντας λόγο πως το ζήτημα αφορά την «ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης».

Αναφέρουν πως η Ουκρανία επιδιώκει σοβαρά την ειρήνη και πως είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, με τους 8 να αναφέρουν πως η πρόταση των ΗΠΑ εξετάζεται και συγκεκριμένα «επεξεργάζεται» για αντιπρόταση.

Υπογραμμίζουν πως θα υποστηρίξουν πλήρως « λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην Ουκρανία και την Ευρώπη», προσθέτοντας πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας. Ταυτόχρονα στηρίζουν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση έκλεισε με μήνυμα προς τον Ουκρανικό λαό, πως «δεν είναι μόνοι» και πως μπορούν να βασίζονται σε αυτούς. Οι χώρες είναι γνωστές ως Nordic – Baltic 8 – NB8 και είναι οι Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Νορβηγία, Λετονία, Λιθουανία, Ισλανδία και Σουηδία.

Η ανακοίνωση των 8 για την Ουκρανία

«Εμείς, οι ηγέτες των οκτώ χωρών της Βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, συνομιλήσαμε σήμερα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Από την αρχή του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η αποφασιστικότητά μας πηγάζει από το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης.

» Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι επιδιώκει σοβαρά την ειρήνη. Επαινούμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι για τις προσπάθειές του να οδηγήσει την Ουκρανία σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς.

» Η Ουκρανία παραμένει έτοιμη να διαπραγματευτεί και, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ζελένσκι, επεξεργάζεται το έγγραφο που συνέταξαν οι ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει δεσμευτεί για κατάπαυση του πυρός ή για οποιαδήποτε μέτρα που θα οδηγήσουν στην ειρήνη. Αντίθετα, η Ρωσία συνεχίζει τις βίαιες επιθέσεις της εναντίον των ουκρανικών αμάχων και των υποδομών.

» Οι λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην Ουκρανία και την Ευρώπη έχουν την πλήρη υποστήριξή μας.

» Θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία και να ενισχύουμε την άμυνα της Ευρώπης, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ρωσικές επιθετικές ενέργειες. Όσο η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, θα υποστηρίζουμε επίσης την ενίσχυση των κυρώσεων και την εφαρμογή ευρύτερων οικονομικών μέτρων.

» Τέλος, προς τον ουκρανικό λαό: Η αποφασιστικότητα, η επιμονή και το θάρρος σας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα από την αρχή του πολέμου. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι και ότι μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μας.