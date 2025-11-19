newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Η Ουκρανία εισέρχεται τώρα στη ζώνη κινδύνου. Ο ουκρανικός στρατός εξαντλείται σε άνδρες και υλικό, και το χειρότερο είναι ότι σημαντικά τμήματα του στρατού έχουν παγιδευτεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτό περιλαμβάνει φυσικά το Ποκρόβσκ, τη Ζαπορίζια και μια σειρά άλλων περιοχών. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας: σε κάποιο σημείο, όλες οι κανονικές υπηρεσίες θα καταρρεύσουν εντελώς.

Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, όπως είναι (και δυστυχώς συχνά παρέχουν εκτιμήσεις που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό που θέλουν να ακούσουν οι προϊστάμενοί τους), αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι στην Ουκρανία η στρατιωτική κατάσταση είναι καταδικασμένη.

Δεν είναι σίγουρο για πόσο καιρό ο ουκρανικός στρατός θα παραμείνει μια συνεκτική οργάνωση, αλλά οι μαζικές λιποταξίες και οι υψηλές απώλειες είναι γνωστές εντός της χώρας στους Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα του πολέμου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας τις μυστικές της υπηρεσίες που «βρίσκονται στα κόκκινα», για να δημιουργήσει προκλήσεις που θα επεκτείνουν τον πόλεμο στην Ευρώπη και θα σώσουν το καθεστώς της Ουκρανίας. Δύο πρόσφατα παραδείγματα απεικονίζουν αυτή την τρέλα.

Η βομβιστική επίθεση στην Πολωνία και η απόπειρα κατά Σοϊγκού

Το πρώτο ήταν η βομβιστική επίθεση στον πολωνικό σιδηροδρομικό άξονα Βαρσοβία-Λούμπλιν, μέσω του οποίου μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Οι Πολωνοί ηγέτες κατηγόρησαν τους Ρώσους για την κακόβουλη πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή πράξη σαμποτάζ», αλλά τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τουσκ, τον Πολωνό πρωθυπουργό.

Αφού πραγματοποίησε μια δραματική επίσκεψη στον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος, κατηγορώντας τον Πούτιν και τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του, τώρα έχει αλλάξει εν μέρει στάση. Ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν τη δολιοφθορά, αν και επιμένει ότι οι Ουκρανοί συνεργάστηκαν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Μένει να δούμε αν ο Τουσκ μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε συνεργασία.

Εν τω μεταξύ, η ρωσική FSB απέτρεψε ένα σχέδιο της Ουκρανίας για τη δολοφονία ενός πολύ υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου. Η ρωσική εφημερίδα Moskovskij Komsomolets αναφέρει ότι ο στόχος ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας από το 2012 έως το 2024 και τώρα είναι γραμματέας (πρόεδρος) του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

(σ.σ. Στην περίπτωση Σοϊγκού φέρεται να υπήρχε μια βόμβα και μια κάμερα σε βάζο στον τάφο των γονιών του. Η βόμβα θα μπορούσε να πυροδοτηθεί απομακρυσμένα)

Drones πάνω από αεροδρόμια του ΝΑΤΟ και σαμποτάζ σε διυλιστήρια

Στην υπόθεση προστέθηκε και μια υποτιθέμενη επίθεση στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουγγαρίας στο Ζαζχαλομπάτα, το οποίο επεξεργάζεται ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Ο ίδιος ο αγωγός είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο της Ουκρανίας.

Ίσως σχετικές είναι οι συχνές αναφορές για μη αναγνωρισμένα drones που πετούν κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν συστηματικά τη Ρωσία για τα drones, χωρίς να έχουν αδιάσειστα στοιχεία. Αν η τελευταία «ανακάλυψη» της Πολωνίας αποτελεί ένδειξη, τα drones θα μπορούσαν να είναι μια πρόκληση από την Ουκρανία.

Η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι απλή. Η Ουκρανία βρίσκεται σε κακή κατάσταση με πολύ μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία, αν μπορεί να το πετύχει, είναι μια στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ για να τη σώσει από μια στρατιωτική καταστροφή.

Μπορεί το ΝΑΤΟ να παρέμβει στην Ουκρανία;

Παρά τις αλαζονικές δηλώσεις του προσωπικού του ΝΑΤΟ και των φιλο-ουκρανικών ηγετών της Ευρώπης, η έλλειψη ετοιμότητας του ΝΑΤΟ για πόλεμο είναι προφανής. Το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει επαρκή αποθέματα όπλων, έχει λίγες μάχιμες δυνάμεις και δεν διαθέτει αρκετά drones και άλλο κρίσιμο εξοπλισμό για να στείλει εκστρατευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Εάν οι δυνάμεις της Ουκρανίας είναι σχεδόν εξαντλημένες και η Ρωσία διαθέτει περίπου 700.000 στρατιώτες σε ένα πολύ μακρύ μέτωπο, πώς μπορεί το ΝΑΤΟ, με μόνο μια χούφτα ταξιαρχίες, να δεσμευτεί για πόλεμο; Είναι αλήθεια ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει καλά πολεμικά αεροσκάφη, αλλά η Ρωσία έχει βαθιά αεράμυνα, την οποία θα αντιμετωπίσουν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Πέρα από αυτό, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν είναι εκπαιδευμένες να λειτουργούν στο νέο περιβάλλον πολεμικών επιχειρήσεων, όπου η μαζική χρήση drones, βόμβων ολίσθισης και πυραύλων ακριβείας αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μάχη.

Για την ιστορία, υπάρχουν φήμες ότι η Γαλλία θα στείλει πιλότους της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία, αν και δεν θα φορούν γαλλικές στολές. Πρόκειται για ένα παλιό τέχνασμα που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι στον πόλεμο της Κορέας και εναντίον της Αιγύπτου το 1970.

Ο Ζελένσκι και ο Μακρόν υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ουκρανία περισσότερων από 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, αν και δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει το κόστος (σ.σ. Μπορεί να μην ήταν γνωστό στον αναλυτή την ώρα που παρέδωσε το άρθρο, όμως η Ουκρανία υπέγραψε επιστολή πρόθεσης και για την αγορά 150 Σουηδικών Saab JAS 39 Gripen).

Μπορούν οι ΗΠΑ να στείλουν στρατό στο έδαφος;

Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από τη δολιοφθορά και πού βρίσκεται η ζώνη κινδύνου, αφορά το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η ΗΠΑ, αντιμέτωπη με την επικείμενη κατάρρευση της Ουκρανίας. Θα στείλει ο Τραμπ αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία;

Η αποστολή αμερικανικών δυνάμεων σε πραγματικές μάχες στην Ουκρανία θα προκαλούσε σίγουρα πόλεμο στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Θα είχε αποτέλεσμα;

Οι χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν τρόπο να υποστηρίξουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία, ειδικά αν οι γραμμές ανεφοδιασμού, που σήμερα προστατεύονται από τα σύνορα, εκτεθούν σε ρωσικές επιθέσεις και σημαντικές διαταραχές.

Η ιστορία των εκστρατευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπως η BEF (Βρετανική Εκστρατευτική Δύναμη), που ηττήθηκαν δύο φορές από τους Γερμανούς (στον Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), δεν αποτελεί πρότυπο για το μέλλον.

Τα πράγματα στην Ουκρανία μπορούν να γίνουν χειρότερα

Η επικίνδυνη ζώνη είναι ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ χειρότερο, πολύ πιο αποσταθεροποιητικό και θανατηφόρο. Μέχρι τώρα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε έμμεσες συγκρούσεις, αλλά όχι σε άμεση αντιπαράθεση. Και οι δύο είναι πυρηνικές δυνάμεις και διαθέτουν πρωτοφανείς καταστροφικές δυνατότητες.

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι στρατιωτικοί και οι άμαχοι νεκροί ανήλθαν σε 37 εκατομμύρια. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 70 έως 85 εκατομμύρια.

Δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα διαπραγματεύσεων για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έπεσε σε αδιέξοδο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όταν ο Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εδαφική συμφωνία που ο Τραμπ ενδεχομένως είχε σκεφτεί για την Ουκρανία. Έτσι, οι υποσχέσεις του Τραμπ προς τον Πούτιν έγιναν αμέσως ανέφικτες.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχτεί έντονη πίεση από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ να σπεύσει σε βοήθεια της Ουκρανίας. Θα ήταν μοιραίο λάθος αν έκανε το παραμικρό.

Ο Στίβεν Μπρίεν που έγραψε την ανάλυση είναι πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας και κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο