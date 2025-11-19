Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Η Ουκρανία εισέρχεται τώρα στη ζώνη κινδύνου. Ο ουκρανικός στρατός εξαντλείται σε άνδρες και υλικό, και το χειρότερο είναι ότι σημαντικά τμήματα του στρατού έχουν παγιδευτεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτό περιλαμβάνει φυσικά το Ποκρόβσκ, τη Ζαπορίζια και μια σειρά άλλων περιοχών. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας: σε κάποιο σημείο, όλες οι κανονικές υπηρεσίες θα καταρρεύσουν εντελώς.

Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, όπως είναι (και δυστυχώς συχνά παρέχουν εκτιμήσεις που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό που θέλουν να ακούσουν οι προϊστάμενοί τους), αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι στην Ουκρανία η στρατιωτική κατάσταση είναι καταδικασμένη.

Δεν είναι σίγουρο για πόσο καιρό ο ουκρανικός στρατός θα παραμείνει μια συνεκτική οργάνωση, αλλά οι μαζικές λιποταξίες και οι υψηλές απώλειες είναι γνωστές εντός της χώρας στους Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα του πολέμου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας τις μυστικές της υπηρεσίες που «βρίσκονται στα κόκκινα», για να δημιουργήσει προκλήσεις που θα επεκτείνουν τον πόλεμο στην Ευρώπη και θα σώσουν το καθεστώς της Ουκρανίας. Δύο πρόσφατα παραδείγματα απεικονίζουν αυτή την τρέλα.

Η βομβιστική επίθεση στην Πολωνία και η απόπειρα κατά Σοϊγκού

Το πρώτο ήταν η βομβιστική επίθεση στον πολωνικό σιδηροδρομικό άξονα Βαρσοβία-Λούμπλιν, μέσω του οποίου μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Οι Πολωνοί ηγέτες κατηγόρησαν τους Ρώσους για την κακόβουλη πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή πράξη σαμποτάζ», αλλά τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τουσκ, τον Πολωνό πρωθυπουργό.

Αφού πραγματοποίησε μια δραματική επίσκεψη στον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος, κατηγορώντας τον Πούτιν και τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του, τώρα έχει αλλάξει εν μέρει στάση. Ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν τη δολιοφθορά, αν και επιμένει ότι οι Ουκρανοί συνεργάστηκαν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Μένει να δούμε αν ο Τουσκ μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε συνεργασία.

Εν τω μεταξύ, η ρωσική FSB απέτρεψε ένα σχέδιο της Ουκρανίας για τη δολοφονία ενός πολύ υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου. Η ρωσική εφημερίδα Moskovskij Komsomolets αναφέρει ότι ο στόχος ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας από το 2012 έως το 2024 και τώρα είναι γραμματέας (πρόεδρος) του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

(σ.σ. Στην περίπτωση Σοϊγκού φέρεται να υπήρχε μια βόμβα και μια κάμερα σε βάζο στον τάφο των γονιών του. Η βόμβα θα μπορούσε να πυροδοτηθεί απομακρυσμένα)

<br />

Drones πάνω από αεροδρόμια του ΝΑΤΟ και σαμποτάζ σε διυλιστήρια

Στην υπόθεση προστέθηκε και μια υποτιθέμενη επίθεση στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουγγαρίας στο Ζαζχαλομπάτα, το οποίο επεξεργάζεται ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Ο ίδιος ο αγωγός είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο της Ουκρανίας.

Ίσως σχετικές είναι οι συχνές αναφορές για μη αναγνωρισμένα drones που πετούν κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν συστηματικά τη Ρωσία για τα drones, χωρίς να έχουν αδιάσειστα στοιχεία. Αν η τελευταία «ανακάλυψη» της Πολωνίας αποτελεί ένδειξη, τα drones θα μπορούσαν να είναι μια πρόκληση από την Ουκρανία.

Η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι απλή. Η Ουκρανία βρίσκεται σε κακή κατάσταση με πολύ μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία, αν μπορεί να το πετύχει, είναι μια στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ για να τη σώσει από μια στρατιωτική καταστροφή.

Μπορεί το ΝΑΤΟ να παρέμβει στην Ουκρανία;

Παρά τις αλαζονικές δηλώσεις του προσωπικού του ΝΑΤΟ και των φιλο-ουκρανικών ηγετών της Ευρώπης, η έλλειψη ετοιμότητας του ΝΑΤΟ για πόλεμο είναι προφανής. Το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει επαρκή αποθέματα όπλων, έχει λίγες μάχιμες δυνάμεις και δεν διαθέτει αρκετά drones και άλλο κρίσιμο εξοπλισμό για να στείλει εκστρατευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Εάν οι δυνάμεις της Ουκρανίας είναι σχεδόν εξαντλημένες και η Ρωσία διαθέτει περίπου 700.000 στρατιώτες σε ένα πολύ μακρύ μέτωπο, πώς μπορεί το ΝΑΤΟ, με μόνο μια χούφτα ταξιαρχίες, να δεσμευτεί για πόλεμο; Είναι αλήθεια ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει καλά πολεμικά αεροσκάφη, αλλά η Ρωσία έχει βαθιά αεράμυνα, την οποία θα αντιμετωπίσουν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Πέρα από αυτό, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν είναι εκπαιδευμένες να λειτουργούν στο νέο περιβάλλον πολεμικών επιχειρήσεων, όπου η μαζική χρήση drones, βόμβων ολίσθισης και πυραύλων ακριβείας αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μάχη.

Για την ιστορία, υπάρχουν φήμες ότι η Γαλλία θα στείλει πιλότους της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία, αν και δεν θα φορούν γαλλικές στολές. Πρόκειται για ένα παλιό τέχνασμα που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι στον πόλεμο της Κορέας και εναντίον της Αιγύπτου το 1970.

Ο Ζελένσκι και ο Μακρόν υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ουκρανία περισσότερων από 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, αν και δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει το κόστος (σ.σ. Μπορεί να μην ήταν γνωστό στον αναλυτή την ώρα που παρέδωσε το άρθρο, όμως η Ουκρανία υπέγραψε επιστολή πρόθεσης και για την αγορά 150 Σουηδικών Saab JAS 39 Gripen).

Μπορούν οι ΗΠΑ να στείλουν στρατό στο έδαφος;

Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από τη δολιοφθορά και πού βρίσκεται η ζώνη κινδύνου, αφορά το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η ΗΠΑ, αντιμέτωπη με την επικείμενη κατάρρευση της Ουκρανίας. Θα στείλει ο Τραμπ αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία;

Η αποστολή αμερικανικών δυνάμεων σε πραγματικές μάχες στην Ουκρανία θα προκαλούσε σίγουρα πόλεμο στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Θα είχε αποτέλεσμα;

Οι χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν τρόπο να υποστηρίξουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία, ειδικά αν οι γραμμές ανεφοδιασμού, που σήμερα προστατεύονται από τα σύνορα, εκτεθούν σε ρωσικές επιθέσεις και σημαντικές διαταραχές.

Η ιστορία των εκστρατευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπως η BEF (Βρετανική Εκστρατευτική Δύναμη), που ηττήθηκαν δύο φορές από τους Γερμανούς (στον Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), δεν αποτελεί πρότυπο για το μέλλον.

Τα πράγματα στην Ουκρανία μπορούν να γίνουν χειρότερα

Η επικίνδυνη ζώνη είναι ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ χειρότερο, πολύ πιο αποσταθεροποιητικό και θανατηφόρο. Μέχρι τώρα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε έμμεσες συγκρούσεις, αλλά όχι σε άμεση αντιπαράθεση. Και οι δύο είναι πυρηνικές δυνάμεις και διαθέτουν πρωτοφανείς καταστροφικές δυνατότητες.

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι στρατιωτικοί και οι άμαχοι νεκροί ανήλθαν σε 37 εκατομμύρια. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 70 έως 85 εκατομμύρια.

Δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα διαπραγματεύσεων για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έπεσε σε αδιέξοδο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όταν ο Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εδαφική συμφωνία που ο Τραμπ ενδεχομένως είχε σκεφτεί για την Ουκρανία. Έτσι, οι υποσχέσεις του Τραμπ προς τον Πούτιν έγιναν αμέσως ανέφικτες.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχτεί έντονη πίεση από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ να σπεύσει σε βοήθεια της Ουκρανίας. Θα ήταν μοιραίο λάθος αν έκανε το παραμικρό.

Ο Στίβεν Μπρίεν που έγραψε την ανάλυση είναι πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας και κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας.