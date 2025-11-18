Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Η Πολωνία εντόπισε δύο άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές της γραμμές, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στους βουλευτές την Τρίτη.

Ποιοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το σαμποτάζ στην Πολωνία

Όπως υποστήριξε ο Τουσκ, πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάστηκαν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και κατέφυγαν στη Λευκορωσία.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού σε μέρος της χώρας και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον τρόπο χρήσης του στρατού για την προστασία σημαντικών υποδομών, όπως οι σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πράξεις της Ρωσίας κλιμακώνονται σε όλη την Ευρώπη.

Τι δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών

Χαρακτηριστικά, σήμερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών δήλωσε πως όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά στους πολωνικούς σιδηροδρόμους που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο.

Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας δημοσιοποιεί υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την έκρηξη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

Ο ίδιος ο Τουσκ είχε αναφέρει χθες ότι «η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του».

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

«Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Τουσκ σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Ευτυχώς, δεν συνέβη καμία τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».