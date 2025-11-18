newspaper
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Πολωνία: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 14:27

Πολωνία: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή

Η Πολωνία κατηγορεί τη Ρωσία σχετικά με την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή - Κάνει λόγο για δολιοφθορά

Σύνταξη
Spotlight

Όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά (σ.σ. την έκρηξη) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας.

Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας δημοσιοποιεί υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, την οποία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκάλεσε «άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς».

Δείτε σχετικό βίντεο για την έκρηξη:

Οι αρχές στην Πολωνία συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

«Έχετε κατά νου ότι εκείνοι που παράγγειλαν (σ.σ. τη δολιοφθορά) –και όλα δείχνουν ότι αυτοί είναι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες– θα ήθελαν πάρα πολύ να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι δράσεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας», είπε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου σχετικά με την ύποπτη επίθεση.

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις μυστικές υπηρεσίες, την αντικατασκοπεία και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

