Όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά (σ.σ. την έκρηξη) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας.

Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας δημοσιοποιεί υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, την οποία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκάλεσε «άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς».

Δείτε σχετικό βίντεο για την έκρηξη:

There has been an explosion on a train line used to bring supplies from Poland to Ukraine. The Polish prime minister has classed it as sabotage, leaving some wondering if Russia is involved. Sky’s @SiobhanRobbins reports.https://t.co/GIylmp191A pic.twitter.com/LB9gOuUY9u — Sky News (@SkyNews) November 17, 2025

Οι αρχές στην Πολωνία συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

«Έχετε κατά νου ότι εκείνοι που παράγγειλαν (σ.σ. τη δολιοφθορά) –και όλα δείχνουν ότι αυτοί είναι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες– θα ήθελαν πάρα πολύ να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι δράσεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας», είπε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου σχετικά με την ύποπτη επίθεση.

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις μυστικές υπηρεσίες, την αντικατασκοπεία και την καταπολέμηση της διαφθοράς.