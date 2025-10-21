Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη να μην ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της για να παραστεί σε σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα αναγκαστεί να εκτελέσει διεθνές ένταλμα σύλληψης αν το κάνει.

Η Βουλγαρία, ωστόσο, θα ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της, εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γκεόργκ Γκεόργκιεφ.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένταλμα σύλληψης του Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν, κατηγορώντας τον για παράνομη απέλαση εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αρνείται τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, στο Radio Rodzina.

Το ένταλμα του ΔΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Επομένως, εάν αυτή η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε με τη συμμετοχή του θύματος των επιθέσεων, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Ο γρίφος της μετακίνησης στην Ουγγαρία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί θερμότερες σχέσεις με τη Ρωσία σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουδαπέστη έχει δηλώσει ότι θα εξασφαλίσει την είσοδο του Πούτιν στην Ουγγαρία για τη σύνοδο κορυφής και την επιστροφή του στη χώρα του μετά το πέρας αυτής.

Για να αποφύγει το ταξίδι πάνω από την Ουκρανία, η ρωσική αντιπροσωπεία θα πρέπει να περάσει από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΔΠΔ, αλλά η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης.

Ο Γκεόργκιεφ ανέφερε ότι η Βουλγαρία θα είναι έτοιμη να επιτρέψει στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της, εάν αυτό συμβάλει στην εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.

«Εάν η προϋπόθεση για αυτό είναι η πραγματοποίηση μιας συνάντησης, είναι απολύτως λογικό να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια», ανέφερε ο Γκεόργκιεφ, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη κανένα αίτημα για αεροπορική μεταφορά από τη Ρωσία.