Ο Αντρέι Μπεζρούκοφ, συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του ρωσικού στρατού, υποστηρίζει ότι κινδυνεύει η ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν, αν πάει στην Ουγγαρία.

Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μπεζρούκοφ υποστηρίζει ότι εκεί ο Πούτιν θα δολοφονηθεί στη Βουδαπέστη με βάση σχέδιο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο Μπεζρούκοφ υποστηρίζει ότι υπάρχει βρετανική συνωμοσία δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν και πως η συνάντηση με τον Τραμπ θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ντουμπάι.

«Έχω πολύ, πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη Βουδαπέστη», είπε ο πρώην πράκτορας. Η δράση του Μπεζρούκοφ αποκαλύφθηκε όταν το FBI συνέλαβε τη Ρωσίδα κατάσκοπο Άννα Τσάπμαν, η οποία ήταν τότε Βρετανίδα πολίτης. Τσάπμαν και Μπεζρούκοφ συμμετείχαν το 2010 σε ανταλλαγή κατασκόπων στην οποία συμμετείχαν 10 Ρώσοι πράκτορες.

Σήμερα, ο 65χρονος Μπεζρούκοφ διδάσκει στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και εργάζεται ως σύμβουλος στη Rosneft.

«Ολόκληρη η νοοτροπία των Βρετανών είναι τέτοια που αν ο Πούτιν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχουν προβλήματα…», δήλωσε ο Μπεζρούκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.