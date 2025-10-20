Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.
Ο Αντρέι Μπεζρούκοφ, συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του ρωσικού στρατού, υποστηρίζει ότι κινδυνεύει η ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν, αν πάει στην Ουγγαρία.
Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μπεζρούκοφ υποστηρίζει ότι εκεί ο Πούτιν θα δολοφονηθεί στη Βουδαπέστη με βάση σχέδιο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.
Ο Μπεζρούκοφ υποστηρίζει ότι υπάρχει βρετανική συνωμοσία δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν και πως η συνάντηση με τον Τραμπ θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ντουμπάι.
«Έχω πολύ, πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη Βουδαπέστη», είπε ο πρώην πράκτορας. Η δράση του Μπεζρούκοφ αποκαλύφθηκε όταν το FBI συνέλαβε τη Ρωσίδα κατάσκοπο Άννα Τσάπμαν, η οποία ήταν τότε Βρετανίδα πολίτης. Τσάπμαν και Μπεζρούκοφ συμμετείχαν το 2010 σε ανταλλαγή κατασκόπων στην οποία συμμετείχαν 10 Ρώσοι πράκτορες.
Σήμερα, ο 65χρονος Μπεζρούκοφ διδάσκει στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και εργάζεται ως σύμβουλος στη Rosneft.
«Ολόκληρη η νοοτροπία των Βρετανών είναι τέτοια που αν ο Πούτιν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχουν προβλήματα…», δήλωσε ο Μπεζρούκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.
