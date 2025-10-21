Το CNN προβλέπει καθυστέρηση στο ραντεβού των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη αφού η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ που θα προηγούνταν έχει μπει στον «πάγο».

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από την τελευταία συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στο Άνκορατζ

Το αμερικάνικο κανάλι επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ενώ υπενθυμίζει ότι η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ ήταν να γίνει αυτή τη βδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα».

«Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, τα οποία θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Το ρεπορτάζ του CNN αναμεταδίδουν πολλά διεθνή ΜΜΕ, όπως το Tass κα

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σημειώνει το αμερικάνικο μέσο.

Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια θα ήταν τελικά η επίδραση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Λαβρόφ και του Ρούμπιο στην αναμενόμενη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εργαστεί με συνέπεια για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης που θα τερματίσει αυτόν τον άσκοπο πόλεμο και θα σταματήσει τις δολοφονίες», δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Έχει εμπλακεί με θάρρος με όλα τα μέρη και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει την ειρήνη», σημείωσε.

Μίλησαν στο τηλέφωνο Ρούμπιο και Λαβρόφ

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά το τηλεφώνημα των προέδρων των χωρών τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ», σημειωνόταν στην ίδια ανακοίνωση.

Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία ως «εποικοδομητική συζήτηση» που αφορούσε «πιθανά συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των συμφωνιών» στις οποίες κατέληξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Ωστόσο, πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα δήλωσε στο CNN ότι, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ρωσική θέση δεν έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα από τη μαξιμαλιστική στάση της Μόσχας.

Προς το παρόν, σύμφωνα με την πηγή, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να προτείνει την πραγματοποίηση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα.

Η συνάντηση, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, έληξε χωρίς συμφωνία, αν και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε πρόοδο των συνομιλιών.

Ο Τραμπ έχει έκτοτε καλέσει δημοσίως το Κίεβο και τη Μόσχα να «σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, τους ζήτησε να σταματήσουν τα στρατεύματά τους στην πρώτη γραμμή των μετώπων ακριβώς εκεί που είναι αυτή τη στιγμή.