newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πολωνία: Οκτώ ύποπτοι υπό κράτηση για σχέδιο σαμποτάζ με ανάμειξη ρωσικών μυστικών υπηρεσιών
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 16:22

Πολωνία: Οκτώ ύποπτοι υπό κράτηση για σχέδιο σαμποτάζ με ανάμειξη ρωσικών μυστικών υπηρεσιών

Πέρα από την Πολωνία, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν επίσης στη Ρουμανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Spotlight

Οι αρχές στην Πολωνία συνέλαβαν οκτώ άτομα με την υποψία ότι ετοίμαζαν πράξεις δολιοφθοράς, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με το euronews, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν έναν από τους κρατούμενους, ο οποίος είναι Ουκρανός υπήκοος, για συμμετοχή σε σχέδια αποστολής εκρηκτικών υλικών στην Ουκρανία.

Δύο άλλοι Ουκρανοί, ηλικίας 21 και 24 ετών, θεωρείται επίσης ότι εμπλέκονται στο σχέδιο, το οποίο φέρεται να οργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι δύο κρατούμενοι συνελήφθησαν στη Ρουμανία, όπως επιβεβαίωσαν οι ρουμανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, συνελήφθησαν στη Ρουμανία μετά την κατάθεση δύο δεμάτων που περιείχαν αυτοσχέδια εμπρηστικά μηχανισμούς σε μια διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών στο Βουκουρέστι.

Ο στόχος των υπόπτων

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δημοσίευσε την Τρίτη το πρωί ανάρτηση σχετικά με τη σύλληψη οκτώ ατόμων.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζονται περαιτέρω επιχειρησιακές δραστηριότητες», ανέφερε.

Στόχος των ενεργειών τους, σύμφωνα με τους Πολωνούς εισαγγελείς, ήταν να εκφοβίσουν τον πληθυσμό και να αποσταθεροποιήσουν τις χώρες της ΕΕ που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Τόμας Σιμονιάκ, υπουργός συντονισμού ειδικών υπηρεσιών της Πολωνίας, έγραψε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κρατούμενοι συνελήφθησαν με την υποψία ότι «διεξήγαγαν αναγνώριση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, προετοίμαζαν πόρους για σαμποτάζ και πραγματοποιούσαν άμεσα επιθέσεις».

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Πολωνία έχει συλλάβει δεκάδες άτομα για υποψία σαμποτάζ και κατασκοπείας.

Τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς της Λιθουανίας, γειτονικής χώρας της Πολωνίας στη Βαλτική, δήλωσαν ότι αποκάλυψαν και συνέλαβαν ένα δίκτυο υπόπτων με συνδέσμους στη Ρωσία, οι οποίοι φέρονται να σχεδίασαν και να οργάνωσαν εμπρηστικές επιθέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία και τους εκπροσώπους της ότι βρίσκονται πίσω από δεκάδες περιστατικά σε όλη την Ευρώπη από την εισβολή στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

Οι υποψίες για επιθέσεις κυμαίνονται από την πλήρωση των εξατμίσεων αυτοκινήτων με αφρό που διογκώνεται στη Γερμανία έως ένα σχέδιο τοποθέτησης εκρηκτικών σε φορτηγά αεροσκάφη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;
Η τελευταία επιλογή 21.10.25

Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;

Ενώ ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων αποφασίζουν να διαλύσουν τα δεσμά του γάμου, ο δικηγόρος Τζέημς Σέξτον το «αλυσοπρίονο» αναρίθμητων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχει τη δική του προσέγγιση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο