Πολωνία: Οκτώ ύποπτοι υπό κράτηση για σχέδιο σαμποτάζ με ανάμειξη ρωσικών μυστικών υπηρεσιών

Οι αρχές στην Πολωνία συνέλαβαν οκτώ άτομα με την υποψία ότι ετοίμαζαν πράξεις δολιοφθοράς, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με το euronews, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν έναν από τους κρατούμενους, ο οποίος είναι Ουκρανός υπήκοος, για συμμετοχή σε σχέδια αποστολής εκρηκτικών υλικών στην Ουκρανία.

Δύο άλλοι Ουκρανοί, ηλικίας 21 και 24 ετών, θεωρείται επίσης ότι εμπλέκονται στο σχέδιο, το οποίο φέρεται να οργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι δύο κρατούμενοι συνελήφθησαν στη Ρουμανία, όπως επιβεβαίωσαν οι ρουμανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, συνελήφθησαν στη Ρουμανία μετά την κατάθεση δύο δεμάτων που περιείχαν αυτοσχέδια εμπρηστικά μηχανισμούς σε μια διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών στο Βουκουρέστι.

On the same day Poland arrests seven agents working for Russia and preparing acts of sabotage, Romania’s Secret Service releases footage of this morning’s capture of two Russian agents caught placing bombs inside parcel deliveries intended for later detonation.» Europe can… pic.twitter.com/o8uliguGIN — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 21, 2025

Ο στόχος των υπόπτων

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δημοσίευσε την Τρίτη το πρωί ανάρτηση σχετικά με τη σύλληψη οκτώ ατόμων.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζονται περαιτέρω επιχειρησιακές δραστηριότητες», ανέφερε.

Στόχος των ενεργειών τους, σύμφωνα με τους Πολωνούς εισαγγελείς, ήταν να εκφοβίσουν τον πληθυσμό και να αποσταθεροποιήσουν τις χώρες της ΕΕ που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Τόμας Σιμονιάκ, υπουργός συντονισμού ειδικών υπηρεσιών της Πολωνίας, έγραψε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κρατούμενοι συνελήφθησαν με την υποψία ότι «διεξήγαγαν αναγνώριση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, προετοίμαζαν πόρους για σαμποτάζ και πραγματοποιούσαν άμεσα επιθέσεις».

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Πολωνία έχει συλλάβει δεκάδες άτομα για υποψία σαμποτάζ και κατασκοπείας.

Τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς της Λιθουανίας, γειτονικής χώρας της Πολωνίας στη Βαλτική, δήλωσαν ότι αποκάλυψαν και συνέλαβαν ένα δίκτυο υπόπτων με συνδέσμους στη Ρωσία, οι οποίοι φέρονται να σχεδίασαν και να οργάνωσαν εμπρηστικές επιθέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία και τους εκπροσώπους της ότι βρίσκονται πίσω από δεκάδες περιστατικά σε όλη την Ευρώπη από την εισβολή στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

Οι υποψίες για επιθέσεις κυμαίνονται από την πλήρωση των εξατμίσεων αυτοκινήτων με αφρό που διογκώνεται στη Γερμανία έως ένα σχέδιο τοποθέτησης εκρηκτικών σε φορτηγά αεροσκάφη.