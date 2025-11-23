Αυτή είναι η αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια τροποποιημένη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η οποία απορρίπτει τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου και τις εδαφικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Reuters.

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη

Το έγγραφο, που προετοιμάστηκε για τις συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο στη Γενεύη, προτείνει να τεθεί ανώτατο όριο 800.000 στρατιωτών για τον ουκρανικό στρατό «σε καιρό ειρήνης», αντί για το γενικό όριο των 600.000 που προτείνει το σχέδιο των ΗΠΑ.

Το έγγραφο, που προετοιμάστηκε για τις συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο στη Γενεύη, περιλαμβάνει:

Περιορισμός του στρατού της Ουκρανίας σε 800.000 άτομα σε «ειρηνική περίοδο» (αντί για το γενικό όριο των 600.000 ατόμων που αναφέρεται στην πρόταση των ΗΠΑ)

Η απόφαση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του μπλοκ, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε επίσης να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία θα λάμβανε «οικονομική αποζημίωση», μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παρέμεναν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της προκάλεσε

Το Κίεβο θα υποσχόταν να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα

Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη «Γραμμή Επαφής».

Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Θα λάβει επίσης εγγυήσεις από τις ΗΠΑ που θα αντικατοπτρίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ απαιτεί μεγάλες παραχωρήσεις από τη μεριά του Κιέβου, ενώ ο Τραμπ έχει δώσει διορία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το αποδεχθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.