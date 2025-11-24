Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη

Η ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει περιοριστεί από 28 σε 19 σημεία μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις συζητήσεις ως εποικοδομητικές αλλά όχι τελικές, όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια» πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους ομολόγους του, αλλά ότι απαιτείται ακόμη περισσότερη δουλειά.

Σε κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφέρεται ότι η συνάντηση έδειξε «σημαντική πρόοδο προς την ευθυγράμμιση των θέσεων».

Πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στη Financial Times ότι εννέα διατάξεις αφαιρέθηκαν από το αρχικό σχέδιο, χωρίς όμως να προσδιορίσουν ποιες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως αντιταχθεί σε ορισμένα σημεία σχετικά με τις κυρώσεις και τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, λέγοντας ότι αυτές οι αποφάσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ χαρακτήρισε τη μείωση «βήμα προς τα εμπρός», τονίζοντας όμως ότι πρέπει να επιλυθούν ακόμη πολλά σημαντικά ζητήματα.

Reports now suggest President Trump’s peace plan (after yesterday’s US -Ukraine talks in Geneva) was reduced from 28 points to 19. The 9 points removed have not been specified. pic.twitter.com/dRWwGC9XH0 — Chay Bowes (@BowesChay) November 24, 2025

Ανησυχίες για το σχέδιο

Το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρεισήμισι χρόνια βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον, του Κιέβου και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ δεν θα είναι η «τελική του προσφορά», καθώς η πρόταση έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Κίεβο και στους συμμάχους του.

Το σχέδιο φαίνεται να απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει επιπλέον εδάφη στη Ρωσία, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και να εγκαταλείψει επίσημα την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει δώσει στον Ουκρανό ομόλογό του προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να απαντήσει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη επιλογή: είτε «την απώλεια της αξιοπρέπειάς μας είτε τον ενδεχόμενο απώλειας ενός σημαντικού εταίρου».

Το Σάββατο, οι ηγέτες εννέα ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της Ιαπωνίας, του Καναδά και ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για τους περιορισμούς που προτείνει το σχέδιο στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι «θα αφήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».