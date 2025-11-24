newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Τραμπ για Ουκρανία: God bless America, κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει – Αντιδράσεις Κιέβου και Μόσχας
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 13:59

Τραμπ για Ουκρανία: God bless America, κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει – Αντιδράσεις Κιέβου και Μόσχας

Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο εκεχειρίας συνεχίζονται με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε μία ακόμα αινιγματική ανάρτηση

Σύνταξη
Ενώ οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στο σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη με το Κίεβο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση που όμως δεν ξεκαθαρίζει την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη αλλά μοιάζει περισσότερο με ευχή.

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ζελένσκι: Χρειάζονται πολύ περισσότερα

Νωρίτερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες και ότι το Κίεβο κατάφερε να συμπεριληφθούν εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία στο σχέδιο. Ωστόσο επεσήμανε ότι «χρειάζονται πολλά περισσότερα για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο της Σουηδίας ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το «κύριο πρόβλημα» που αντιμετωπίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η απαίτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν για νομική αναγνώριση της περιοχής που έχει «κλέψει» από την Ουκρανία.

«Αυτό θα παραβίαζε την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας», δήλωσε και επέμεινε ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία».

«Να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία. Η Ρωσία εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους», κατέληξε στην ομιλία του.

Στάση αναμονής από τη Ρωσία

Το Κρεμλίνο από τη μεριά του εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκρατημένο καθώς ανακοίνωσε ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας  αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Σύνταξη
