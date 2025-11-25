newspaper
25.11.2025 | 08:18
Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 08:43

Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πιο «λεπτεπίλεπτα» ζητήματα του σχεδίου θα τα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ - Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Παρά τις συνομιλίες που συνεχίζονται για το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είχαν συνομιλίες στη Γενεύη για το αμφιλεγόμενο σχέδιο, το οποίο συνέταξαν οι ειδικοί απεσταλμένοι των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ, αντίστοιχα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ εξακολουθούσαν να υπάρχουν «μερικά σημεία διαφωνίας», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε ότι υπήρχε «αίσθηση επείγοντος» για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο πρόεδρος θέλει να δει αυτή τη συμφωνία να υλοποιείται και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία, ωστόσο σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο».

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια», είπε στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, προσθέτοντας: «Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα θέματα, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Αυτή η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε την ουκρανική «ηγεσία» (σ.σ. σε εισαγωγικά στο κείμενο της ανάρτησης) ότι δεν δείχνει ευγνωμοσύνη για τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ ενώ οι συνομιλίες της Γενεύης ήταν σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δώσει στο Κίεβο προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να συμφωνήσει με το σχέδιο, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποβάθμισε το ζήτημα, λέγοντας ότι οι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρει το Sky News.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Αντρίι Γέρμακ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Γενεύη.

ΗΠΑ και Ρωσία πραγματοποιούν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, γράφουν οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι αντιπρόσωποι άρχισαν συνομιλίες το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Την είδηση επιβεβαιώνει και Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Το Reuters ζήτησε σχόλιο από τον Λευκό Οίκο που δεν απάντησε αμέσως.

Η Μόσχα, πάντως, έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της στην ευρωπαϊκή εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με αυτό, οι μάχες θα σταματούσαν στις τωρινές γραμμές του μετώπου, αφήνοντας τις συζητήσεις για τα εδάφη για αργότερα, και θα περιλάμβανε μια εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, παρόμοια με αυτή του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούμπιο αρνείται ότι το αρχικό σχέδιο είχε συνταχθεί από τη Ρωσία

Το Sky News σημειώνει ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας ξεκίνησαν με τον Ρούμπιο να αρνείται ότι το αρχικό σχέδιο είχε συνταχθεί από τη Ρωσία.

Το σχέδιο περιλάμβανε μια σειρά από μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου που το Κίεβο έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καν καταλάβει από την έναρξη του πολέμου.

Η Λίβιτ επέμεινε στις πρόσφατες δηλώσεις της ότι οι ΗΠΑ δεν ευνοεί τη Ρωσία.

Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Η «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, θα πραγματοποιήσει σήμερα τηλεσύσκεψη, υπό τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η συμμαχία είναι προσηλωμένη στην επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

«Αυτό μας αφορά όλους, διότι η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει άμεσο αντίκτυπο εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Ολονύχτιες φονικές επιθέσεις

Οι συζητήσεις για το σχέδιο συνεχίζονται, την ώρα που ο κυβερνήτης του Ροστόφ στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας,

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκαν 249 drones στην περιοχή.

Η Ρωσία από τη δική της μεριά επιτέθηκε στο Κίεβο όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και προκλήθηκαν φωτιές σε κτίρια κατοικιών.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις κτιρίων, ενώ τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Stream newspaper
