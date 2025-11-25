Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, λίγη ώρα μετά την κήρυξη συναγερμού για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια (στη φωτογραφία του Reuters/Valentyn Ogirenko, επάνω, κάτοικοι του Κιέβου βρίσκουν καταφύγιο σε υπόγειο πάρκινγκ).

Απειλή με πυραύλους σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας

Kyiv right now pic.twitter.com/V146Qv1tpR — Denys Yelisevych (@d_yelisevich) November 24, 2025

Η Ρωσία εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους Kinzhal προς το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τη νύχτα σήμερα Τρίτη.

Στην περιοχή Πετσέρσκι της πρωτεύουσας, πολυώροφο κτίριο υπέστη ζημιές και τυλίχτηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ ουκρανοί δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια drones.

The Ukrainian capital of Kyiv is currently under a major ballistic and cruise missile attack by Russia, with multiple Kh-47M2 “Kinzhal” Air-Launched Ballistic Missiles targeting thermal power stations across the city, along with the Kyiv Hydroelectric Power Plant. pic.twitter.com/GtjxXTV2Jj — OSINTdefender (@sentdefender) November 25, 2025

Αναφέρθηκαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Ομπολόνσκι της πόλης, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι έχει πληγεί και η περιοχή Νταρνίτσκι.

Απογειώθηκαν MiG-31

Νωρίτερα, είχαν προειδοποιήσει για απειλή βαλλιστικών πυραύλων στο Κίεβο, ενημερώνοντας ότι στοιχεία της αεράμυνας επιχειρούν στην πόλη.

Kyiv. russian degenerates have struck a residential high-rise again. How is this supposed to look like an intention for peace? pic.twitter.com/m5evooK2jY — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 24, 2025

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης απειλή με πυραύλους σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς βομβαρδιστικά MiG-31 καταγράφηκαν να απογειώνονται από ρωσικά αεροδρόμια.