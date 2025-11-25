Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μία από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου. Εξι κάτοικοι της περιοχής τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε δήμους υπέστησαν ζημιές. Η απειλή της επίθεσης παραμένει», έγραψε ο κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ στο Max, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Εξι κάτοικοι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε δήμους υπέστησαν ζημιές»

#BREAKING | Ukraine conducts large-scale drone strikes targeting southwestern Russia and Crimea. Footage and local reports from Novorossiysk and Krasnodar Krai indicate multiple air defense systems may have malfunctioned or been overwhelmed during the attack. pic.twitter.com/ZqHM2vw2lF — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) November 24, 2025

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά στην οροφή μιας πολυκατοικίας στο Τουάπσε βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό κατάσβεση και η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ο περιφερειάρχης Σεργκέι Μπόικο διευκρίνισε στο κανάλι του στο Telegram ότι η πυρκαγιά κάλυψε έκταση 100 τετραγωνικών μέτρων. Ενας φύλακας ασφαλείας σε κοντινό κατάστημα υπέστη ελαφρά τραύματα από θραύσματα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

❗️Right now, 🇺🇦Ukrainian drones are massively attacking the 🇷🇺Krasnodar Territory. Explosions and active Russian air defense are reported. pic.twitter.com/sXpSQvdiVR — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 24, 2025

Στο Νοβοροσίσκ, επτά πολυκατοικίες και τουλάχιστον επτά ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και τους παρέχεται αυτήν τη στιγμή ιατρική περίθαλψη.

Πυρκαγιές

Ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ότι τα θύματα υπέστησαν μέτρια έως ελαφρά τραύματα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.

Ukraine’s drones are attacking the coastal Krasnodar region of Russia. Whether it’s air defence EW which caused this may never be known. It’s highly unlikely Ukraine’s drone pilot wanted to hit the top floor of this tower block. pic.twitter.com/lNgz6VI3op — Tim White (@TWMCLtd) November 24, 2025

Τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν τοπικές πυρκαγιές, οι οποίες σβήστηκαν γρήγορα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο χωριό Καμπαρντίνκα στο Γκελεντζίκ, αρκετές ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές και ένα άτομο νοσηλεύτηκε.