Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ «το ταχύτερο δυνατόν», πιθανόν την Ημέρα των Ευχαριστιών (την Πέμπτη 27/11), για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για τους όρους τερματισμού του πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γέρμακ, μιλώντας στο Axios.

Ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως η πραγματοποίηση της συνάντησης κοντά στην Ημέρα των Ευχαριστιών των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει συμβολική σημασία.

«Ελπίζω ότι η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι θα γίνει το ταχύτερο δυνατό γιατί… θα βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική αποστολή του για τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Γέρμακ στο Axios.

«Διότι ο Τραμπ μπορεί να πει: Κοιτάξτε, αυτό είναι επιβεβαιωμένο και συμφωνημένο, η θέση μας με τους Ουκρανούς. Το υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε με τους Ρώσους», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το βασικό χάσμα που πρέπει να γεφυρώσουν οι πρόεδροι είναι το εδαφικό.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών, τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, που πλέον περιλαμβάνει 19. Το Κίεβο εξέφρασε την υποστήριξή του για αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε ο Γέρμακ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι γίνονται συζητήσεις με τους Ουκρανούς προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, όμως δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει απόψε από την Ουάσινγκτον για την Ημέρα των Ευχαριστιών και σκοπεύει να μείνει στο Μαρ-α-Λάγκο έως την Κυριακή. Ο Γέρμακ σχολίασε ότι θα είχε ιστορική σημασία να γίνει η συνάντηση των δύο προέδρων τις ημέρες αυτής της γιορτής.

Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε» δήλωσε μόλις, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε, δε, από τον Λευκό Οίκο: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, την οποία θα μάθουμε σύντομα».