Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Την ώρα που στο Άμπου Ντάμπι, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζητούν όσα συμφωνήθηκαν στη Γενεύη, το Κίεβο διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν την εντύπωση σημαντικής προόδου, Μόσχα και Κίεβο κάνουν πολύ προσεκτικές δηλώσεις, οι οποίες προδίδουν ότι στα κρίσιμα σημεία (εδαφικό και σχέσεις της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ) δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Πριν από τη τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 μ.μ. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι στέλνουν σαφές μήνυμα ότι οι «κόκκινες γραμμές» δεν μπορεί να ξεπεραστούν.

Χρειάζονται κι άλλες διαπραγματεύσεις

Ο Λευκός Οίκος παραδέχθηκε ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ.

«Ναι στο πλαίσιο, αλλά…»

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις Αμερικανών, ότι το Κίεβο συμφώνησε με το σχέδιο, Ουκρανός αξιωματούχος έδωσε μια διαφορετική εικόνα. Βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα και την Ουκρανία να είναι επιφυλακτική στο να πιεστεί να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους όρους του Κρεμλίνου.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία του πλαισίου της ειρηνευτικής συμφωνίας μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη. Ωστόσο, είπε, τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου θα συζητηθούν μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο».

Το αίτημα επιβεβαίωσε και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας στην Ουκρανία, που μετείχε και στις συνομιλίες της Γενεύης. Ο Ουμέροφ είπα ότι ελπίζει να κανονίσει την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό» αυτόν τον μήνα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.

Αναφερόμενος στα συμφωνηθέντα στη Γενεύη, είπε ότι ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε «κοινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε», ωστόσο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον δεν έχει σχολιάσει την προοπτική ενός ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου στις ΗΠΑ –ενδεχομένως και λόγω των ρωσο-αμερικανικών συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη.

«Παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ»

Αισιοδοξία προσπαθεί να εκπέμψει η Ουάσιγκτον και στο θέμα των συνομιλίων στο Ντουμπάι.

Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και των Ρώσων αντιπροσώπων σχετικά με ένα σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ουκρανία «πηγαίνουν καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπός του την Τρίτη. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, δήλωσε:

«Αργά τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, ο γραμματέας Ντρίσκολ και η ομάδα του είχαν συζητήσεις με τη ρωσική αντιπροσωπεία για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

»Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Ωστόσο, πολύ προσεκτικά σχολίαζε νωρίτερα τις εξελίξεις και το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι δεν έχει «τίποτα να αναφέρει» σχετικά με τις συνομιλίες. «Παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης και τα αναλύουμε προσεκτικά», πρόσθεσε.

Το στίγμα της ρωσικής πλευράς για το τι συζητείται αναφορικά με την Ουκρανία, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Δήλωσε ότι το τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» των συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι για το προσχέδιο της Γενεύης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, εν όψει της τηλεδιάσκεψης της συμμαχία των προθύμων.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στον Κιρ Στάρμερ ότι υπάρχουν «πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν την πορεία προς την ειρήνη πραγματικότητα». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «πολλά σωστά σημεία έχουν ενσωματωθεί» στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Επισήμανε ότι οι συνομιλίες της Γενεύης έφεραν «σταθερά αποτελέσματα», αλλά «πολλή δουλειά απομένει ακόμη».

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο υποβάθμισε τις αμερικανικές αναφορές ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους όρους ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Αυτό που κατανοώ», είπε, είναι «δεν είναι μια νέα συμφωνία» και πως η Ουκρανία «είναι ευχαριστημένη με το προσχέδιο της Γενεύης, το οποίο φυσικά δεν καλύπτει το ζήτημα του εδάφους».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε το προσχέδιο της Γενεύης «πρωτοβουλία που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να τεθούν σε διαπραγμάτευση, να βελτιωθούν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν συνθηκολόγηση».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν. Και πρόσθεσε: «Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μάς δίνει μια ιδέα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Κόκκινες γραμμές»

Τόσο η Ουκρανία όσο και οι σύμμαχοί της στη Ευρώπη θεωρούν ότι το σχέδιο Τραμπ χωλαίνει κυρίως στα δύο θέματα που για το Κίεβο είναι «κόκκινες γραμμές». Το εδαφικό και οι μελλοντικές συμμαχίες της Ουκρανίας.

Η αρχική πρόταση που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου περιελάμβανε πολλές ιδέες που είχαν προταθεί και απορριφθεί σε προηγούμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού του και να υποσχεθεί να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου. Αυτά είναι τα αιτήματα της Ρωσία.

Οι ΗΠΑ καλούν την Ουκρανία να παραδώσει βασικά εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, στα ανατολικά, τα οποία η Ρωσία έχει «προσαρτήσει» μονομερώς με νόμο, αλλά δεν έχει καταλάβει πλήρως στη διάρκεια του πολέμου. Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη-φρούριο» των βαριά οχυρωμένων ουκρανικών κωμοπόλεων και πόλεων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ασφάλεια της χώρας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει το αίτημα της Ρωσίας προς την Ουκρανία να παραδώσει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς, με αντάλλαγμα ορισμένα τμήματα που ελέγχουν τα ρωσικά στρατεύματα στα νότια της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

«Το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει το μέλλον της»

Την Κυριακή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτές τις «κόκκινες γραμμές» που θέτει η Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι, πρώτον τα «σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Και, τρίτον, πρόσθεσε, «η κεντρική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχουν επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο». Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.