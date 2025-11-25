newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 17:47

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Upd:25.11.2025, 17:53
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Spotlight

Την ώρα που στο Άμπου Ντάμπι, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζητούν όσα συμφωνήθηκαν στη Γενεύη, το Κίεβο διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν την εντύπωση σημαντικής προόδου, Μόσχα και Κίεβο κάνουν πολύ προσεκτικές δηλώσεις, οι οποίες προδίδουν ότι στα κρίσιμα σημεία (εδαφικό και σχέσεις της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ) δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Πριν από τη τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 μ.μ. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι στέλνουν σαφές μήνυμα ότι οι «κόκκινες γραμμές» δεν μπορεί να ξεπεραστούν.

Ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης για την Ουκρανία / REUTERS/Toby Melville/Pool

Χρειάζονται κι άλλες διαπραγματεύσεις

Ο Λευκός Οίκος παραδέχθηκε ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ.

«Ναι στο πλαίσιο, αλλά…»

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις Αμερικανών, ότι το Κίεβο συμφώνησε με το σχέδιο, Ουκρανός αξιωματούχος έδωσε μια διαφορετική εικόνα. Βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα και την Ουκρανία να είναι επιφυλακτική στο να πιεστεί να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους όρους του Κρεμλίνου.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία του πλαισίου της ειρηνευτικής συμφωνίας μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη. Ωστόσο, είπε, τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου θα συζητηθούν μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο».

Το αίτημα επιβεβαίωσε και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας στην Ουκρανία, που μετείχε και στις συνομιλίες της Γενεύης. Ο Ουμέροφ είπα ότι ελπίζει να κανονίσει την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό» αυτόν τον μήνα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.

Αναφερόμενος στα συμφωνηθέντα στη Γενεύη, είπε ότι ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε «κοινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε», ωστόσο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / OLEG PETRASYUK/Pool via REUTERS

Μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον δεν έχει σχολιάσει την προοπτική ενός ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου στις ΗΠΑ –ενδεχομένως και λόγω των ρωσο-αμερικανικών συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη.

«Παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ»

Αισιοδοξία προσπαθεί να εκπέμψει η Ουάσιγκτον και στο θέμα των συνομιλίων στο Ντουμπάι.

Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και των Ρώσων αντιπροσώπων σχετικά με ένα σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ουκρανία «πηγαίνουν καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπός του την Τρίτη. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, δήλωσε:

«Αργά τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, ο γραμματέας Ντρίσκολ και η ομάδα του είχαν συζητήσεις με τη ρωσική αντιπροσωπεία για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

»Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Ωστόσο, πολύ προσεκτικά σχολίαζε νωρίτερα τις εξελίξεις και το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι δεν έχει «τίποτα να αναφέρει» σχετικά με τις συνομιλίες. «Παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης και τα αναλύουμε προσεκτικά», πρόσθεσε.

Το στίγμα της ρωσικής πλευράς για το τι συζητείται αναφορικά με την Ουκρανία, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Δήλωσε ότι το τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» των συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι για το προσχέδιο της Γενεύης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, εν όψει της τηλεδιάσκεψης της συμμαχία των προθύμων.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στον Κιρ Στάρμερ ότι υπάρχουν «πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν την πορεία προς την ειρήνη πραγματικότητα». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «πολλά σωστά σημεία έχουν ενσωματωθεί» στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Επισήμανε ότι οι συνομιλίες της Γενεύης έφεραν «σταθερά αποτελέσματα», αλλά «πολλή δουλειά απομένει ακόμη».

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο υποβάθμισε τις αμερικανικές αναφορές ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους όρους ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Αυτό που κατανοώ», είπε, είναι «δεν είναι μια νέα συμφωνία» και πως η Ουκρανία «είναι ευχαριστημένη με το προσχέδιο της Γενεύης, το οποίο φυσικά δεν καλύπτει το ζήτημα του εδάφους».

Εμανουέλ Μακρόν / Gianluigi Guercia/Pool via REUTERS

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε το προσχέδιο της Γενεύης «πρωτοβουλία που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να τεθούν σε διαπραγμάτευση, να βελτιωθούν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν συνθηκολόγηση».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν. Και πρόσθεσε: «Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μάς δίνει μια ιδέα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Κόκκινες γραμμές»

Τόσο η Ουκρανία όσο και οι σύμμαχοί της στη Ευρώπη θεωρούν ότι το σχέδιο Τραμπ χωλαίνει κυρίως στα δύο θέματα που για το Κίεβο είναι «κόκκινες γραμμές». Το εδαφικό και οι μελλοντικές συμμαχίες της Ουκρανίας.

Η αρχική πρόταση που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου περιελάμβανε πολλές ιδέες που είχαν προταθεί και απορριφθεί σε προηγούμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού του και να υποσχεθεί να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου. Αυτά είναι τα αιτήματα της Ρωσία.

Οι ΗΠΑ καλούν την Ουκρανία να παραδώσει βασικά εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, στα ανατολικά, τα οποία η Ρωσία έχει «προσαρτήσει» μονομερώς με νόμο, αλλά δεν έχει καταλάβει πλήρως στη διάρκεια του πολέμου. Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη-φρούριο» των βαριά οχυρωμένων ουκρανικών κωμοπόλεων και πόλεων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ασφάλεια της χώρας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει το αίτημα της Ρωσίας προς την Ουκρανία να παραδώσει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς, με αντάλλαγμα ορισμένα τμήματα που ελέγχουν τα ρωσικά στρατεύματα στα νότια της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

«Το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει το μέλλον της»

Την Κυριακή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτές τις «κόκκινες γραμμές» που θέτει η Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι, πρώτον τα «σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Και, τρίτον, πρόσθεσε, «η κεντρική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχουν επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο». Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Δηλώσεις στο CBS 25.11.25

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος - Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γαλλία: Προηγείται σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές ο ακροδεξιός Μπαρντελά
Δείτε αναλυτικά 25.11.25

Προηγείται σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία ο ακροδεξιός Μπαρντελά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, τα ποσοστά δημοτικότητας του οποίου έχουν υπερβεί εκείνα της Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος, αν διατηρηθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25.11.25

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση
LGBTQI+ 25.11.25

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι οι γάμοι ομοφύλων πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας ότι η άρνηση παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
Champions League 25.11.25

Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο... διαρρέει από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από ένα κομβικό -όπως φαίνεται- ματς για τη «Βασίλισσα» και τον Ισπανό τεχνικό, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο