Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε ένα έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και επικαλείται το Reuters.

Το Reuters είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο έγγραφο ήδη από τον Οκτώβριο

Οι Ρώσοι κοινοποίησαν το έγγραφο, στο οποίο περιγράφονταν οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το έγγραφο, μια ανεπίσημη ανακοίνωση γνωστή στη διπλωματική ορολογία ως «μη επίσημο έγγραφο» («non-paper»), περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε προηγουμένως προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η παραχώρηση σημαντικού τμήματος του εδάφους της στα ανατολικά.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο – η ύπαρξη του οποίου αναφέρθηκε αρχικά από το Reuters τον Οκτώβριο – ήταν ένα βασικό στοιχείο του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Τα σχόλια Τραμπ για το σχέδιο

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το ανεπίσημο έγγραφο, αλλά αναφέρθηκε στα σχόλια του Τραμπ ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε ο Τραμπ.

Δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο.

Ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που το εξέτασαν, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας θα απορριφθούν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Σκεπτικισμός για τη ρωσική επιρροή

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το έγγραφο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε ότι έλαβε «πολλά ανεπίσημα έγγραφα και άλλα παρόμοια», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πρώτη αναφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο από το Axios την περασμένη εβδομάδα, ο σκεπτικισμός έχει αυξηθεί μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων και βουλευτών, πολλοί από τους οποίους θεωρούν το σχέδιο ως μια λίστα ρωσικών θέσεων και όχι ως μια σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν πίεση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους βοήθεια, εάν το Κίεβο δεν υπογράψει.

Το σχέδιο καταρτίστηκε, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου της Ρωσίας και στενού συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο Μαϊάμι.

Λίγοι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον Λευκό Οίκο ενημερώθηκαν για τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως δήλωσαν στο Reuters.

Το σχέδιο αναθεωρήθηκε μετά τις παγκόσμιες αντιδράσεις

Η πρόταση των ΗΠΑ, η οποία αιφνιδίασε τους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη, προκάλεσε μια σειρά διπλωματικών κινήσεων σε τρεις ηπείρους.

Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά από τότε: σύμφωνα με το ABC News, εννέα από τα 28 αρχικά σημεία έχουν αφαιρεθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είχε πει ότι το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν πρόταση των ΗΠΑ, αλλά μια λίστα επιθυμιών της Ρωσίας, αν και ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ο Ρούμπιο το είχε χαρακτηρίσει έτσι.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, μια αμερικανική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, στην οποία συμμετείχε και ο Ρούμπιο, συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά μέρη του σχεδίου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, όπως γράφει το Reuters.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται επί του παρόντος σε συναντήσεις με ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, αντιπροσωπεία της Ουκρανίας βρίσκεται επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα.

Την Τρίτη, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το τροποποιημένο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προέκυψε από τις τελευταίες συνομιλίες, αλλά τόνισαν ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα – ιδιαίτερα οι εδαφικές παραχωρήσεις – πρέπει να επιλυθούν σε μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ.