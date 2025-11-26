newspaper
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 06:03

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Από το Κίεβο στη Γενεύη και από εκεί στο Άμπου Ντάμπι, το παζάρι ειρήνης για την Ουκρανία πύκνωσε από τις 20 Νοεμβρίου, με αναπάντεχο συμπρωταγωνιστή από πλευράς των ΗΠΑ μια φιγούρα που ελάχιστοι θα περίμεναν σε αυτόν το ρόλο και ακόμη λιγότεροι γνώριζαν έως τώρα: τον Ντάνιελ (Νταν) Π. Ντρίσκολ.

Χωρίς καμία διπλωματική εμπειρία, ο νεότερος υπουργός Στρατού στα χρονικά των ΗΠΑ (ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, αρμόδιος για όλα τα θέματα του αμερικανικού στρατού ξηράς) βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της κρίσιμης διαμεσολάβησης της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό τις πιο καταστροφικής ένοπλης σύγκρουσης στα εδάφη της Γηραιάς Ηπείρου από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Διορισμένος υπουργός Στρατού τον περασμένο Φεβρουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Νταν Ντρίσκολ ορίστηκε ατύπως μόλις την περασμένη εβδομάδα «ειδικός εκπρόσωπος» του Αμερικανού προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας.

Ήταν αυτός που μετέφερε στις 20 Νοεμβρίου στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, συνοδεία ενός αυστηρού μηνύματος-τελεσιγράφου: η υπομονή της Ουάσιγκτον εξαντλείται, η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και το Κίεβο θα πρέπει να δεχθεί παραχωρήσεις εδαφών.

Το Σαββατοκύριακο συμμετείχε σε συζητήσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Γενεύη, μαζί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον προεδρικό γαμπρό και πρώην ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια συνάντηση που κατέληξε στη σύνταξη ενός «ενημερωμένου και βελτιωμένου ειρηνευτικού πλαισίου».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντρίσκολ βρισκόταν πια -σύμφωνα με τους Financial Times- στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ρωσική αντιπροσωπεία.

Εκ πρώτης όψης, είναι μια ασυνήθιστη επιλογή για μια τόσο ευαίσθητη ειρηνευτική αποστολή.

Πρακτικά, το μεγαλύτερο εχέγγυό του είναι η μακρά, στενή φιλία του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και η εμπιστοσύνη του προέδρου Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ, σε συνάντηση στο Κίεβο, στις 20 Νοεμβρίου (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Ισχυρές φιλίες, μετεωρική άνοδος

Γέννημα θρέμμα της Βόρειας Καρολίνας, ο Νταν Ντρίσκολ σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αλλά το μυαλό του ήταν αλλού.

«Ήθελε να καταταγεί στον στρατό, να πάει σε νομική σχολή και να ασχοληθεί με την πολιτική», λέει η Άλισον Φραγκέιλ, καθηγήτριά του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ.

Έτσι κι έγινε.

Ο Ντρίσκολ υπηρέτησε στον στρατό για περισσότερα από τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας 9μηνης θητείας στο Ιράκ το 2009.

Βρισκόταν ακόμα εκεί όταν ενημερώθηκε για την αποδοχή του στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Εκεί έκανε όχι μόνο σπουδές, αλλά και μια από τις πιο καθοριστικές γνωριμίες στη ζωή του.

Έγινε φίλος με τον Τζέι Ντι Βανς, με τον οποίο διατήρησαν έκτοτε στενή σχέση.

Αφού μεσολάβησαν περάσματα του Ντρίσκολ από τη Γερουσία ως ασκούμενου στην επιτροπή για θέματα βετεράνων, μια αποτυχημένη υποψηφιότητα για το Κογκρέσο το 2020 και μια θητεία σε επενδυτική τράπεζα, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά πέρυσι.

Όταν ο Βανς επελέγη ως «ταίρι» του Ντόναλντ Τραμπ στις περσινές προεδρικές εκλογές, ο Ντρίσκολ έγινε σύμβουλος της προεκλογικής του εκστρατείας.

Με σύσταση του νεοεκλεγέντα αντιπροέδρου, διορίστηκε από τον Τραμπ υπουργός Στρατού τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο ανέλαβε επίσης διευθυντής του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Συνεργαζόμενος πειθήνια με τον Λευκό Οίκο στην επίμαχη ανάπτυξη μονάδων της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές, και δη υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών πόλεις, ο Ντρίσκολ κέρδισε την εύνοια του Τραμπ.

Η προώθηση της Πρωτοβουλίας Μετασχηματισμού του Στρατού τον έχει κάνει διακομματικά αρεστό στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, την ώρα που το πολιτικό κεφάλαιο του προϊσταμένου του στο Πεντάγωνο, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μειώνεται, ακόμη και στους Ρεπουμπλικάνους.

Γνωστός πια με το παρατσούκλι «ο τύπος των drones», ο Ντρίσκολ προωθεί τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογιών μάχης του αμερικανικού Στρατού.

Προς τούτο, ανέφερε τις προάλλες στο πρακτορείο Reuters, οι ΗΠΑ αντλούν διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

YouTube thumbnail

Παιχνίδια εξουσίας με φόντο την Ουκρανία

Μετά από έναν διπλωματικό μαραθώνιο σε τρεις χώρες, ο Νταν Ντρίσκολ έχει λάβει τώρα εντολή από τον Αμερικανό πρόεδρο να συναντηθεί ξανά «με τους Ουκρανούς», ενόσω ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ -ένας μεγιστάνας των ακινήτων και των κρυπτονομισμάτων- αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα, επίσης με εντολή του Τραμπ.

Ειδικά η εμπλοκή του Ντρίσκολ, παρατηρεί το CNN, «αποτελεί παράδειγμα της αντισυμβατικής προσέγγισης του Τραμπ στις διεθνείς κρίσεις, αναθέτοντας σε πρόσωπα με τα οποία έχει επιχειρηματικούς ή προσωπικούς δεσμούς, να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ, αντί σε διπλωμάτες καριέρας».

«Η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς, που είναι εκτός πραγματικότητας. Μπορεί να επιτευχθεί από έξυπνους ανθρώπους, που ζουν στον πραγματικό κόσμο», αντιτείνει ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο νέος κομβικός ρόλος του στενού φίλου του, Νταν Ντρίσκολ, στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αποτέλεσε κατά πολλούς ένδειξη της αυξανόμενης επιρροής του Αμερικανού αντιπροέδρου, που τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πυροδοτήσει την σοκαριστικά εξευτελιστική μεταχείριση του Ουκρανού προέδρου μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ήταν πάντως ο Βανς στον οποίο τηλεφώνησε ο Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή, αμέσως μετά την «ψυχρολουσία» που είχε λάβει από τη συνάντηση με τον Ντρίσκολ.

Έκτοτε βέβαια το παρασκήνιο οργίασε, όχι μόνο στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και εντός της ίδιας της κυβέρνησης Τραμπ, με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία να δείχνει να εξελίσσεται σε έναν παράλληλο υπόγειο πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο.

Αντίπαλοι είναι δύο εκφραστές διαφορετικών γραμμών εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα επίδοξοι διάδοχοι του Τραμπ, ως διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών το 2028: ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που υποστήριξε ένθερμα το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που πλέον συνδιαμορφώνει τη νέα «ανανεωμένη» εκδοχή του.

Όσο για τον Ντρίσκολ;

Φέρεται ως πιθανός αντικαταστάτης του προϊσταμένου του στο Πεντάγωνο, Πιτ Χέγκσεθ.

