Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει η φον ντερ Λάιεν

Την απόφαση της «Συμμαχίας των Προθύμων», να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις που «άνοιξε» το σχέδιο Τραμπ, εκφράζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν. ‘Εχει σημασία ότι η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για συνέχιση της πίεσης προς τη Ρωσία ενώ επαναλαμβάνει το ζητημα «της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων».

Η δήλωση γίνεται μετά την ολοκλήρωση αποψινής τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες των κρατών της «Συμμαχίας», των χωρών δηλαδή που είναι πρόθυμα να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επέλθει η κατάπαυση του πυρός ή όποτε υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.

Η δήλωση

Η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν έχει ως εξής:

Σήμερα, οι εταίροι της Συμμαχίας των Προθύμων συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες και ώρες, έχουμε δει σταθερή και ενθαρρυντική πρόοδο.

Χαιρετίσαμε την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψής μας.

Χρειαζόμαστε ισχυρή διατλαντική συνεργασία. Επειδή αποδίδει.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων που επιβάλαμε στη ρωσική οικονομία.

Μειώνουν τους πόρους που διαθέτει η Ρωσία για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο.

Και δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε έως ότου υπάρξει πραγματική βούληση να ακολουθηθεί μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη.

Ενώ η Ευρώπη και οι εταίροι της είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της κατά του Κιέβου, με πυραύλους και drones που παραβίασαν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας.

Αυτό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και δικά μας συμφέροντα.

Είναι αδιαχώριστα.

Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σταθερά την Ουκρανία στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Κεντρικό σημείο είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: ΟΤ