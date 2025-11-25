Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι συνθηκολόγηση, λέει για την Ουκρανία ο Εμανουέλ Μακρόν

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι μια ειρήνη που θα ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση». Μιλώντας την Τρίτη το πρωί στο γαλλικό RTL και ενόψει μιας ακόμα συνάντησης του «συνασπισμού των προθύμων» υπέρ του Κιέβου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη τροποποίησης του σχεδίου ειρήνευσης Ρωσίας και Ουκρανίας που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ως γνωστόν, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων τροποποιήθηκε με κοινή πρωτοβουλία Κιέβου και Ευρωπαίων και συρρικνώθηκε σε μια συμφωνία-πλαίσιο 19 σημείων που αφήνει απέξω «καυτά» ζητήματα, όπως είναι η προοπτική ένταξης ή όχι της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και γενικότερα περαιτέρω επέκτασης της Συμμαχίας.

«Το νέο σχέδιο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την ειρήνη. Υπάρχουν όμως σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Κανείς, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει για λογαριασμό των Ουκρανών ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι αυτοί να κάνουν», εξήγησε ο Μακρόν.

Κατά το Γάλλο πρόεδρο το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων δίνει μια ιδέα για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι από τους Ρώσους. «Αλλά είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς το σχέδιο αυτό; Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Μακρόν. Ο στόχος, κατ’ αυτόν, είναι να μη δοθεί στη Ρωσία η ελευθερία να προχωρήσει περισσότερο και να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Κατά το Μακρόν, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι επίσης αν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ειρήνη. «Αθέτησαν τον λόγο τους τον Φεβρουάριο του 2022. Πρέπει να έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και για εμάς τους υπόλοιπους», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο ουκρανικός στρατός

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, το πρώτο βήμα προς την ειρήνη είναι η εφαρμογή μιας εκεχειρίας. «Αλλά αν ήθελε κάτι τέτοιο ο Πούτιν, θα το έκανε. Αντίθετα, σήμερα συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους και να καταστρέφει υποδομές», είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι μετά την (σκοπούμενη) εκεχειρία, «πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και ότι η Ουκρανία θα παραμένει κυρίαρχη».

Κατά την εκτίμηση του Μακρόν, η πρώτη από αυτές τις εγγυήσεις πρέπει να είναι η «αναγέννηση» του ουκρανικού στρατού, με εκπαίδευση και εξοπλισμό που θα φροντίσουν να ανανεώσουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. «Αυτό είναι κάτι το εντελώς αντίθετο από το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει τη μείωση του ουκρανικού στρατού κατά περισσότερο από το ήμισυ των στρατευμάτων του», παρατηρεί το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι Γάλλοι στρατιώτες

«Το δεύτερο βήμα για την ειρήνη είναι οι δυνάμεις ενίσχυσης», εξηγεί ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης Γάλλων στρατιωτών στις πρώτες γραμμές «αλλά μάλλον σε εφεδρικές θέσεις στο Κίεβο ή την Οδησσό».

«Αυτές οι διεθνείς δυνάμεις αποτελούμενες από Βρετανούς, Γάλλους και Τούρκους στρατιώτες, θα αναπτυχθούν μόνο εάν υπογραφεί ειρήνη και θα έχουν ως αποστολή τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ασκήσεων. Δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τους Γάλλους. Δεν πρόκειται να στείλουμε στρατεύματα στον πόλεμο, αυτό είναι ψευδές», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος ωστόσο προέτρεψε τον γαλλικό λαό να μην αγνοήσει την πραγματικότητα της ρωσικής απειλής για τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. «Έχουμε κλιμακώσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει εξαπολύσει έναν μαζικό χερσαίο πόλεμο επιθετικότητας σε ευρωπαϊκό έδαφος, έχει εξαπολύσει υβριδικούς πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχει αυξήσει τις εισβολές της στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και διεξάγει κυβερνοεπιθέσεις. Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει αντιπαράθεση», υποστήριξε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Εξ ου και η ανάγκη υποστήριξης του Κιέβου, κατά την εκτίμησή του. «Αν είμαστε αδύναμοι στην Ουκρανία, στέλνουμε ένα μήνυμα αδυναμίας στη Ρωσία. Η Μόσχα επομένως θα συνεχίσει να προχωρεί», εξήγησε. «Θα ήταν λάθος να φανούμε διστακτικοί απέναντι σε αυτήν την απειλή. Επομένως, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας εμείς οι Γάλλοι – κι αυτό είναι κάτι που αποτελεί τη μόνη μου εμμονή – πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε αδύναμοι απέναντι στη δύναμη που μας απειλεί περισσότερο», είπε, δικαιολογώντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Φαμπιέν Μαντόν.

«Θυσία για την πατρίδα»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαντόν μιλώντας σε Συνέδριο Δημάρχων της Γαλλίας κάλεσε τους πολίτες να προετοιμαστούν για «πιθανές θυσίες» σε περίπτωση πολέμου. «Πρέπει να αποδεχθούμε το ενδεχόμενο της απώλειας των παιδιών κάποιου για την προστασία του συνόλου», είπε χαρακτηριστικά ο στρατηγός ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων κυρίως από βουλευτές της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν και του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της πολιτικής σκηνής της χώρας.

«Αυτό ήθελε να πει την προηγούμενη εβδομάδα με τις δηλώσεις του που ξεσήκωσαν τόσο θόρυβο ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, εκτιμώντας ότι το νόημα των λόγων του ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου «παραποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν εκτός πλαισίου».

Ο πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μια συμφωνία για κάθε στρατιώτη του έθνους και αυτή είναι η θυσία για την πατρίδα, ωστόσο, δεν πρόκειται να ζητήσουμε από όλους τους Γάλλους να θυσιαστούν». Υπενθυμίζεται ότι στη Γαλλία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η στρατιωτική θητεία έπαψε να είναι υποχρεωτική (με απόφαση του τότε προέδρου Ζακ Σιράκ) και ως εκ τούτου ο γαλλικός στρατός αποτελείται αποκλειστικά από επαγγελματίες στρατιωτικούς.

Προς μια «νέα θητεία»;

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο ότι δεν θα στείλει τα παιδιά των Γάλλων στο μέτωπο. «Πρέπει πραγματικά τώρα να διαλύσουμε κάθε παραπλανητική ιδέα ότι δήθεν θα στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται καθόλου για αυτό», τόνισε.

Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ο πρόεδρος την πρόθεσή του να «μετατρέψει την εθνική θητεία σε μια νέα μορφή υπηρεσίας που θα εχει ως στόχο την ενίσχυση του έθνους». Σε κάθε περίπτωση ανακοινώσεις για το τι σκέπτεται ο Μακρόν να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση και για το τι εννοεί όταν μιλά για «νέα μορφή εθνικής θητείας» αναμένονται την Πέμπτη, κατά την επίσκεψή του σε μια στρατιωτική βάση στην επαρχία Ιζέρ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 15 του γαλλικού Συντάγματος, «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός του στρατεύματος και προΐσταται των συμβουλίων και των ανώτερων επιτροπών Εθνικής Άμυνας».

Τα παγωμένα κεφάλαια

Ο Εμανουέλ Μακρόν στη ραδιοφωνική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στα παγωμένα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. «Εξαρτάται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία διότι οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που τα ελέγχουν», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν απάντησε εμμέσως στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτείνει στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε, να επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά υπό την εποπτεία των ΗΠΑ σε έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Πηγή: ΟΤ