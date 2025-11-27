Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

«Παράνομη» χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά την ηγεσία της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δείχνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος, από το Μπισκέκ του Κιργιστάν, δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο» να υπογράψει οποιαδήποτε έγγραφα με την ουκρανική ηγεσία.

Η κυβέρνηση Τραμπ διατείνεται ότι έχει επιτευχθεί «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, και μόνο μερικές λεπτομέρειες πρέπει να επιλυθούν. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι η συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία δεν θα είναι κάτι τόσο εύκολο.

«Παράνομη ηγεσία»

Επανέλαβε τη θέση του ότι η ηγεσία του Κιέβου έχει χάσει τη νομιμότητά της. Και αυτό συνέβη μετά την άρνησή της να διεξάγει εκλογές όταν έληξε η αιρετή θητεία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Επομένως, σε γενικές γραμμές, φυσικά, τελικά θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Νομικά αδύνατο», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, υποστηρίζεται ότι δεν είναι εφικτό να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα, καθώς τελεί υπό στρατιωτικό νόμο, λόγω του πολέμου, και υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική επίθεση.

Σχέδιο-βάση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι τα αιτήματα της Ρωσίας πρέπει να ικανοποιηθούν όλα, για να υπάρξει ειρήνη. Και πως τα «περιγράμματα» του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Έως τότε, πρόσθεσε, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά.

Για τον Ρώσο πρόεδρο, το σχέδιο αυτό χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν. Και σημείωσε ότι για να σταματήσουν οι μάχες πρέπει να συμβούν τα εξής:

«Τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν και στη συνέχεια οι μάχες θα σταματήσουν. Αν δεν φύγουν, τότε θα το πετύχουμε με ένοπλα μέσα. Αυτό είναι όλο». Και πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις, είπε, προχωρούν στην Ουκρανία με ταχύτερο ρυθμό.

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. «Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ρωσικά κέρδη στην Ουκρανία», είπε. Ωστόσο, η Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν θα το αποδεχθεί.

Μήνυμα προς την Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Ρωσίας απέρριψε και τις υπόνοιες ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δείχνει προκατάληψη υπέρ της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Αυτά είναι «ανοησίες», είπε.

Επίσης, ανοησίες χαρακτήρισε και τους φόβους των Ευρωπαίων ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές οι υποψίες είναι «γελοίες», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και πρόσθεσε ότι εάν η Ευρώπη θέλει μια δέσμευση ότι δεν θα της επιτεθεί, τότε η Ρωσία είναι πρόθυμη να δώσει μια τέτοια δέσμευση.

Ωστόσο, προειδοποίησε την Ευρώπη να μην προχωρήσει σε δήμευση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αυτό θα ήταν «κλοπή», θα είχε αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντιδράσει», πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.