Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να δεχθεί την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, σύμφωνα με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, που μίλησε στο The Atlantic. Ο Αντρίι Γέρμακ, λίγες ώρες μετά την ομιλία του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κιργιστάν, είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα συμφωνήσει να παραχωρήσει γη με αντάλλαγμα την ειρήνη.

«Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα υπέγραφε έγγραφο για παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Αντρίι Γερμάκ.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να βασίζεται σε εμάς ότι θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών», είπε στην τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε. «Το σύνταγμα το απαγορεύει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό εκτός αν θέλει να πάει ενάντια στο ουκρανικό σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής είπε επίσης ότι, όσον αφορά το εδαφικό, το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει μόνο πού πρέπει να χαραχθεί η γραμμή για να οριοθετηθεί αυτό που ελέγχουν οι εμπόλεμες πλευρές. «Το μόνο που μπορούμε ρεαλιστικά να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι να ορίσουμε τη γραμμή επαφής», είπε. «Και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Τι είπε ο Πούτιν

Παρόλο που οι διαπραγματευτές και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο προς μια συμφωνία τις τελευταίες ημέρες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αγκάθια. Οι διαφορές παραμένουν στο κρίσιμο ζήτημα του εδαφών κυρίως, όπου οι ρωσικές και ουκρανικές θέσεις φαίνεται δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συμβιβαστούν.

Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε κατ’ αρχάς ότι δεν αναγνωρίζει ως νόμιμη την ηγεσία της Ουκρανίας. Συνεπώς ότι δεν θα υπέγραφε καμία συμφωνία μαζί της.

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι για να σταματήσουν οι μάχες, θα πρέπει οι Ουκρανοί να αποσυρθούν από τα εδάφη του Ντονμπάς.

Οι όροι του Πούτιν

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν. Και σημείωσε ότι για να σταματήσουν οι μάχες πρέπει να συμβούν τα εξής:

«Τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν και στη συνέχεια οι μάχες θα σταματήσουν. Αν δεν φύγουν, τότε θα το πετύχουμε με ένοπλα μέσα. Αυτό είναι όλο». Και πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις, είπε, προχωρούν στην Ουκρανία με ταχύτερο ρυθμό.

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. «Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ρωσικά κέρδη στην Ουκρανία», είπε. Ωστόσο, η Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν θα το αποδεχθεί.