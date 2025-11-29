Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ενας νεκρός, 7 τραυματίες και ζημιές σε συγκροτήματα κατοικικών και οχήματα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τκατσένκο λίγο μετά τις 3 τη νύχτα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Kyiv. Another apartment building is on fire after a russian Shahed strike. So far, at least seven people are reported injured — and once again, a child is among them. The attack is still ongoing. https://t.co/V0e7GlMyzz pic.twitter.com/r6ijVIC24h — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 29, 2025

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε νωρίτερα ότι ένα 13χρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Με drones και πυραύλους»

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ