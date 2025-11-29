Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τραυματίζοντας ένα παιδί και προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, πολίτης ρίχνει νερό μ’ έναν κουβά σε διαμέρισμα διπλανής πολυκατοικίας που τυλίχτηκε στις φλόγες ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης).

Ενα παιδί τραυματίστηκε σε μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Δημοσιογράφοι ουκρανικών μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν επί τόπου ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς οι Αρχές προειδοποιούσαν για συνδυασμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

BREAKING: Videos showing Russian drones striking residential buildings in Kyiv. pic.twitter.com/6V6xXPOGzp — World Source News (@Worldsource24) November 28, 2025

«Ο εχθρός εξαπέλυσε για άλλη μια φορά μια συνδυασμένη επίθεση στην πρωτεύουσα — η αεράμυνα λειτουργεί», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Kyiv tonight. This is what Ukrainian resilience looks like. pic.twitter.com/FDpTdI3xqk — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 25, 2025

Ζημιές σε κτίριο κατοικιών

Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για ρωσικές επιδρομές στις περιοχές Νταρνίτσκι και Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, κατά τις οποίες υπέστη ζημιές ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών.

Ενα παιδί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου τραυματίστηκε σε μαζική ρωσική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας την 29η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.