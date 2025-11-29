Πυρκαγιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση στην Ουκρανία

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, αλλά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Η επίθεση της Ρωσίας

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας.

Η φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση του διυλιστηρίου πετρελαίου Αφίπσκι υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 11 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ.