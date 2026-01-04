newspaper
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 20:36
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 20:36

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε στη Βενεζουέλα, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, ήρθε να καλύψει η Ντέλσι Ροντρίγκες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα προεδρεύοντος, όταν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο πρόεδρος.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπροέδρος και υπουργός Πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ορκίστηκε λίγες ώρες μετά την αμερικανική επίθεση, έχοντας λάβει την εντολή του Συνταγματικού Δικαστηρίου για 90 ημέρες. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ «διότι δεν είχε άλλη επιλογή», εκείνη ξεκαθάρισε: «Πρόεδρος της χώρας είναι ένας, ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Μία μέρα μετά, και ο στρατός την αναγνώρισε ως προσωρινή πρόεδρο, επικαλούμενος το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, διάβασε μια ανακοίνωση στην οποία ο στρατός ζητά την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται στις ΗΠΑ ώστε να δικαστεί.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, στο live blogging του in.

Νεκροί οι φρουροί του Μαδούρο

Ο υπουργός Άμυνας καταδίκασε την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του. Επίσης ανακοίνωσε ότι μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή. Δεν έδωσε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Επίσης, επισήμανε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας.

Μια «τίγρη» με επαναστατικές ρίζες

Η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι γέννημα-θρέμμα της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Βενεζουέλα.

Γεννήθηκε στο Καράκας, στις 18 Μαΐου 1969. Είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, ιδρυτή του κόμματος της Σοσιαλιστικής Λίγκας τη δεκαετία του 1970. Ο πατέρας της πέθανε ενώ υφίσταντο βασανιστήρια υπό αστυνομική κράτηση το 1976. Ο θάνατός του συγκλόνισε πολλούς ακτιβιστές της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του νεαρού τότε Νικολάς Μαδούρο.

Ο αδελφός της Ροντρίγκεζ, Χόρχε, κατέχει επίσης βασικό ρόλο στην κυβέρνηση ως επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες σπούδασε νομικά στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας και ανέβηκε γρήγορα στις πολιτικές τάξεις. Έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές τη Βενεζουέλα στο εξωτερικό, ήδη από τα χρόνια του Ούγκο Τσάβες.

Και έχει διατελέσει πολλές φορές υπουργός. Επικοινωνίας και πληροφοριών από το 2013 έως το 2014, Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017 και επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία επέκτεινε τις εξουσίες του Μαδούρο, το 2017.

Η Ροντρίγκεζ θεωρείται πιο μετριοπαθής από τα στελέχη της κυβέρνησης που συμμετείχαν στον ένοπλο αγώνα μαζί με τον Ούγκο Τσάβες τη δεκαετία του 1990.

Καθώς έχει υπηρετήσει επίσης ως υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, θεωρείται σημαντική προσωπικότητα στη διαχείριση της οικονομίας της Βενεζουέλας. Επίσης, διαθέτει σημαντική επιρροή στον ασθενή ιδιωτικό τομέα της χώρας. Έχει εφαρμόσει ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τον υπερπληθωρισμό.

Ο Μαδούρο της ανέθεσε το υπουργείο Πετρελαίου τον Αύγουστο του 2024, αναθέτοντάς της τη διαχείριση των κλιμακούμενων κυρώσεων των ΗΠΑ στην πιο σημαντική βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Η Ροντρίγκεζ έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με Ρεπουμπλικάνους που εμπλέκονται στην πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ και στη Γουόλ Στριτ. Είναι αυτοί που αντιτάχθηκαν στην ιδέα μιας αλλαγής στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Μεταξύ των συνομιλητών της ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας ασφαλείας Blackwater, Έρικ Πρινς, και, πιο πρόσφατα, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ που προσπάθησε να διαπραγματευτεί συμφωνία με τον Μαδούρο.

Η «τίγρη»

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται πιο μετριοπαθής, ο Μαδούρο αποκάλεσε τη Ροντρίγκεζ «τίγρη» για την σθεναρή υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα.

Όταν διορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018, ο Μαδούρο την περιέγραψε ως «νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

