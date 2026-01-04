«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την επί της ουσίας απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Μετά από την καταδίκη της αμερικανικής επίθεσης από αρκετές χώρες, τη δήλωση του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Μαμντάνι ο οποίος μίλησε για «πράξη πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ήρθε και ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς (σ.σ. που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς) να κατακεραυνώσει με τη σειρά του τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό».

Ο κ. Σάντερς υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα δεν θα κάνει τις ΗΠΑ και τον κόσμο πιο ασφαλείς ενώ ταυτόχρονα μίλησε για «απροκάλυπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που δίνει – όπως είπε – το πράσινο φως σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη που επιθυμεί να επιτεθεί σε άλλη χώρα, να καταλάβει τους πόρους της ή να αλλάξει την κυβέρνησή της.

Ο γερουσιαστής συνέκρινε ακόμη σε ανάρτησή του στο X, την κίνηση του Τραμπ με την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, λέγοντας:

«Αυτή είναι η φρικτή λογική, φυσικά, που χρησιμοποίησε ο Πούτιν για να δικαιολογήσει τη βίαιη επίθεσή του στην Ουκρανία».

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής πρόσθεσε: «Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό.

Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική, που άφησαν μια τρομερή κληρονομιά. Θα καταδικαστεί και πρέπει να καταδικαστεί από τον δημοκρατικό κόσμο».