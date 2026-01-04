Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες απήχθησαν από το προεδρικό μέγαρο στην Βενεζουέλα και μεταφέρθηκαν αρχικά με ελικόπτερο στο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima το οποίο εκτελούσε υπηρεσία συντονισμού της επιχείρησης και διαθέτει μια πλήρως λειτουργική φυλακή πλοίου γνωστή ως «μπρίγκ».

Στο ελικόπτερο από το οποίο απήχθη από το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος Μαδούρο ήταν με ωτοασπίδες και κάλυμμα ματιών, που χρησιμοποιούνται για αισθητηριακό αποπροσανατολισμό και απώλεια της ώρας καθώς και πλαστικές χειροπέδες τύπου Flex-cuffs.

Από εκεί τοποθετήθηκε στη φυλακή του πλοίου και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Γκουαντανάμο στην Κούβα, από όπου μαζί με την σύζυγό του πήραν αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο φορούσε μια γκρι-μπλε μπλούζα και κουκούλα και φορούσε χειροπέδες, την ώρα που βρίσκονταν περικυκλωμένος από δεκάδες πράκτορες και καμεραμάν των υπηρεσιών με κινητά τηλέφωνα.

Η μεταφορά Μαδούρο και Φλόρες από το αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς Στιούαρτ στο ελικοδρόμιο

Στην συνέχεια ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης Stewart από όπου το βίντεο από την αποβίβαση του Νικολάς Μαδούρο σε λογική PerpWalk, μια δημοσιογραφική έκφραση της αργκό που σημαίνει την διαπόμπευση των κατηγορουμένων μπροστά από κάμερες με σκοπό την ενοχοποίησή τους ή της αλαζονικής εκδίκησης μέσω της δημοσιοποίησης φωτογραφιών του δράστη με χειροπέδες.

Από εκεί η Σίλια Φλόρες πέρασε ιατρικές εξετάσεις και με δύο ελικόπτερα καθώς και ελικόπτερα συνοδείας μεταφέρθηκαν στο ελικοδρόμιο Westside της Νέας Υόρκης. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες οδηγήθηκαν στο γραφείο της DEA στη Νέα Υόρκη για να υποβληθούν στην «δέουσα διαδικασία» και να μεταφερθούν ξανά σε τόπο κράτησης.