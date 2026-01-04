Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα
Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες απήχθησαν από το προεδρικό μέγαρο στην Βενεζουέλα και μεταφέρθηκαν αρχικά με ελικόπτερο στο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima το οποίο εκτελούσε υπηρεσία συντονισμού της επιχείρησης και διαθέτει μια πλήρως λειτουργική φυλακή πλοίου γνωστή ως «μπρίγκ».
Στο ελικόπτερο από το οποίο απήχθη από το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος Μαδούρο ήταν με ωτοασπίδες και κάλυμμα ματιών, που χρησιμοποιούνται για αισθητηριακό αποπροσανατολισμό και απώλεια της ώρας καθώς και πλαστικές χειροπέδες τύπου Flex-cuffs.
Από εκεί τοποθετήθηκε στη φυλακή του πλοίου και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Γκουαντανάμο στην Κούβα, από όπου μαζί με την σύζυγό του πήραν αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο φορούσε μια γκρι-μπλε μπλούζα και κουκούλα και φορούσε χειροπέδες, την ώρα που βρίσκονταν περικυκλωμένος από δεκάδες πράκτορες και καμεραμάν των υπηρεσιών με κινητά τηλέφωνα.
Maduro lands at New York’s Stewart International Airport under heavy federal escort before transfer to the Metropolitan Detention Center pic.twitter.com/XNCtJbxu2O
— Jungle Journey (@JnglJourney) January 3, 2026
Η μεταφορά Μαδούρο και Φλόρες από το αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς Στιούαρτ στο ελικοδρόμιο
Στην συνέχεια ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης Stewart από όπου το βίντεο από την αποβίβαση του Νικολάς Μαδούρο σε λογική PerpWalk, μια δημοσιογραφική έκφραση της αργκό που σημαίνει την διαπόμπευση των κατηγορουμένων μπροστά από κάμερες με σκοπό την ενοχοποίησή τους ή της αλαζονικής εκδίκησης μέσω της δημοσιοποίησης φωτογραφιών του δράστη με χειροπέδες.
Από εκεί η Σίλια Φλόρες πέρασε ιατρικές εξετάσεις και με δύο ελικόπτερα καθώς και ελικόπτερα συνοδείας μεταφέρθηκαν στο ελικοδρόμιο Westside της Νέας Υόρκης. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες οδηγήθηκαν στο γραφείο της DEA στη Νέα Υόρκη για να υποβληθούν στην «δέουσα διαδικασία» και να μεταφερθούν ξανά σε τόπο κράτησης.
