New York Times: Μπορούν οι ΗΠΑ να «διοικήσουν» νόμιμα τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο;

Η αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα» για την ώρα, εγείρουν μια σειρά από εξαιρετικά νομικά ζητήματα εκεί που διασταυρώνεται το διεθνές δίκαιο και η προεδρική εξουσία, όπως επισημαίνουν σε άρθρο τους οι New York Times.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομερώς τη νομική της αιτιολόγηση. Ωστόσο, προηγούμενες επιχειρήσεις και δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργού Εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ, προσφέρουν πιθανές ενδείξεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα το 1989, όταν η κυβέρνηση Μπους εισέβαλε στον Παναμά για να συλλάβει τον ισχυρό ηγέτη του, Μανουέλ Νοριέγκα, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως στρατιωτική υποστήριξη για την επιβολή του νόμου. Όπως και ο κ. Μαδούρο, ο Νοριέγκα είχε κατηγορηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για διακίνηση ναρκωτικών. Το Πεντάγωνο περιέγραψε ομοίως την επιχείρηση Μαδούρο ως «υποστήριξη» προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ας το εξετάσουμε πιο προσεκτικά.

Είναι νόμιμο για τις ΗΠΑ να «διοικούν» τη Βενεζουέλα;

Στο άρθρο σημειώνεται ότι λίγο μετά την αναγγελία σε συνέντευξη Τύπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν τη χώρα», ο κ. Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι το σχέδιό του ήταν να ασκήσει πίεση στην αντιπρόεδρο του κ. Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, απλά να τον υπακούσει.

Σε συνέντευξή του στη The New York Post, όταν ρωτήθηκε αν θα αποσταλούν αμερικανικά στρατεύματα για να βοηθήσουν στη διοίκηση της Βενεζουέλας, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Όχι, αν η αντιπρόεδρος του Μαδούρο — αν η αντιπρόεδρος κάνει αυτό που θέλουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό». (Επίσης, υπονόησε στους δημοσιογράφους ότι «δεν φοβάται την αποστολή στρατευμάτων», ιδίως όσον αφορά το πετρέλαιο της χώρας).

Αυτό, όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, θέτει το ερώτημα πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκοπεύει να διοικήσει τη Βενεζουέλα αν η κ. Ροντρίγκες αρνηθεί. Ο κ. Τραμπ δεν έχει πει πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και με ποια νομική βάση, αφήνοντας πολλούς ειδικούς στο διεθνές και εθνικό δίκαιο ασφαλείας σε αμηχανία.

Μοιάζει με παράνομη κατοχή

Η Ρεμπέκα Ίνγκμπερ, καθηγήτρια στο Cardozo School of Law και πρώην ανώτερη δικηγόρος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι δεν βλέπει νομικά μέσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες να «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα.

«Αυτό μοιάζει με παράνομη κατοχή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και δεν υπάρχει καμία εξουσία για τον πρόεδρο να το κάνει σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι σαφές τι έχει στο μυαλό του, αλλά πιθανώς θα χρειαστεί κάποια χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να το κάνει».

Η περίπτωση του Παναμά

Ο Παναμάς προσφέρει μόνο έναν περιορισμένο οδηγό. Το 1989, ο Γκιγέρμο Εντάρα, ένας υποψήφιος της αντιπολίτευσης που θεωρήθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Μαΐου, όταν ο Νοριέγκα ακύρωσε τα αποτελέσματα, ορκίστηκε γρήγορα ως πρόεδρος του Παναμά σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση.

Ωστόσο, ήταν ο κ. Εντάρα εκείνος που στη συνέχεια διοίκησε τον Παναμά, λαμβάνοντας μέτρα όπως η κατάργηση του στρατού του Παναμά και η δημιουργία μιας νέας εθνικής αστυνομικής δύναμης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον βοήθησαν, αλλά ο πρόεδρος George H.W. Bush δεν προσποιήθηκε ότι διοικούσε άμεσα τον Παναμά ως κατοχική δύναμη.

Η αρπαγή του Μαδούρο από τη χώρα παραβίασε το διεθνές δίκαιο;

Φαίνεται, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ, να παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μια συνθήκη που έχουν επικυρώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραγος 4 του Χάρτη, ένα έθνος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία στο έδαφος κυριαρχίας άλλου κράτους χωρίς τη συγκατάθεσή του, χωρίς λόγο αυτοάμυνας ή χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τις περισσότερες φορές, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν βία στο εξωτερικό χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ — όπως σε ορισμένες αντιτρομοκρατικές επιθέσεις με drones — το κάνουν με την άδεια της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής και με την αιτιολογία της αυτοάμυνας.

Ωστόσο, η σύλληψη κάποιου για να δικαστεί είναι μια επιχείρηση επιβολής του νόμου, όχι αυτοάμυνα. Το 1989, η πλειοψηφία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε υπέρ της καταδίκης της εισβολής στον Παναμά, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο στην απόφαση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με 75 ψήφους έναντι 20 την θεώρησε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών».

Έχει σημασία η απαγόρευση του ΟΗΕ σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο;

Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα.

Το Σύνταγμα – σύμφωνα με τους ΝΥΤ – καθιστά τις επικυρωμένες συνθήκες μέρος του «ανώτατου νόμου της χώρας» και απαιτεί επίσης από τους προέδρους να «φροντίζουν ώστε οι νόμοι να εκτελούνται πιστά». Ωστόσο, οι δικηγόροι της εκτελεστικής εξουσίας έχουν προτείνει θεωρίες ότι το Σύνταγμα ενίοτε εξουσιοδοτεί τους προέδρους να παρακάμπτουν νόμιμα τα όρια του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη χρήση βίας στο εξωτερικό.

Στην επέμβαση στον Παναμά, για παράδειγμα, όπως σημειώνει το άρθρο, μια γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο κ. Μπους είχε την εγγενή συνταγματική εξουσία να αποστείλει το FBI στο εξωτερικό για να συλλάβει έναν φυγά από τις ποινικές κατηγορίες των ΗΠΑ, ακόμη και αν μια τέτοια επιχείρηση παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η γνωμοδότηση υπογράφηκε από τον William P. Barr, ο οποίος στη συνέχεια έγινε Γενικός Εισαγγελέας.

Η συλλογιστική του κ. Barr — όταν αργότερα ήρθε στο φως — προκάλεσε σημαντική κριτική από νομικούς μελετητές. Ο Brian Finucane, πρώην ανώτερος δικηγόρος του Υπουργείου Εξωτερικών, σε ένα άρθρο νομικής ανασκόπησης του 2020, υποστήριξε ότι το υπόμνημα του κ. Barr είχε συγχύσει λανθασμένα δύο ζητήματα.

Το ένα είναι ένα πιο περιορισμένο ζήτημα: αν και πότε ένα αμερικανικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλει την εφαρμογή μιας επικυρωμένης συνθήκης, εάν το Κογκρέσο δεν έχει θεσπίσει ξεχωριστά νόμο που να επαναλαμβάνει τους όρους της. Το άλλο είναι αν όλες οι επικυρωμένες συνθήκες θεωρούνται ως το είδος του νόμου που οι πρόεδροι είναι συνταγματικά υποχρεωμένοι να τηρούν «ανεξάρτητα από το αν τα δικαστήρια μπορούν να επιβάλουν την εφαρμογή τους», δήλωσε ο κ. Finucane σε μία συνέντευξή του.

Ο ίδιος και άλλοι έχουν υποστηρίξει, όπως υπογραμμίζουν οι ΝΥΤ, ότι οι πρόεδροι δεσμεύονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών — και αυτό ήταν κατανοητό κατά τη στιγμή της επικύρωσής του — ακόμη και αν κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τους προέδρους να τον τηρήσουν. Ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τι γίνεται με τις βομβιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;

Ο στρατηγός Dan Caine, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, όπως αναφέρεται στους ΝΥΤ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν τα αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας καθώς τα ελικόπτερα που μετέφεραν την ομάδα «απομάκρυνσης» πλησίαζαν. Στη συνέχεια, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκρήξεις στο Καράκας.

Ο γερουσιαστής Mike Lee, Ρεπουμπλικανός από τη Γιούτα, ανέφερε, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά τις αναφορές για την επιχείρηση, ότι ανυπομονούσε «να μάθει τι, αν υπάρχει κάτι, θα μπορούσε να δικαιολογήσει συνταγματικά αυτή την ενέργεια, ελλείψει κήρυξης πολέμου ή εξουσιοδότησης για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης».

Λίγες ώρες αργότερα, ο κ. Lee δήλωσε ότι ο κ. Rubio τον είχε καλέσει για να του πει ότι «η κινητική δράση (kinetic action) που είδαμε απόψε πραγματοποιήθηκε για την προστασία και την υπεράσπιση όσων εκτέλεσαν το ένταλμα σύλληψης». Πρόσθεσε: «Αυτή η ενέργεια πιθανώς εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου, σύμφωνα με το Άρθρο II του Συντάγματος, να προστατεύει το προσωπικό των ΗΠΑ από πραγματική ή επικείμενη επίθεση».

Η εγγενής προστατευτική εξουσία

Αυτό μοιάζει – όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ – με επίκληση της αρχής της εγγενούς προστατευτικής εξουσίας. Η ιδέα, που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, είναι ότι το Σύνταγμα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη νομοθετική εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο, να χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη για την προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού κατά την επιβολή του ομοσπονδιακού νόμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε πρόσφατα αυτή τη δόγμα κατά την αποστολή στρατευμάτων υπό ομοσπονδιακό έλεγχο στο Λος Άντζελες με το πρόσχημα της προστασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης από τους διαδηλωτές.

Ο στρατηγός Κέιν είπε ότι υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ελικόπτερα δέχτηκαν πυρά και ανταπέδωσαν. Αυτό μπορεί να άγγιζε μια ξεχωριστή αρχή, που αφορά την εγγενή εξουσία των αποσπασμένων μονάδων να πυροβολούν για αυτοάμυνα.

Τι γίνεται με τη σύζυγο του Μαδούρο;

Το άρθρο κάνει αναφορά και στη Σίλια Φλόρες, σύζυγο του Μαδούρο, σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβανόταν στην κατηγορία του κ. Μαδούρο για το 2020, αλλά συνελήφθη επίσης και μεταφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί. Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι και αυτή έχει κατηγορηθεί.

Το Σάββατο, ένα δικαστήριο αποκάλυψε ότι αντικαταστάθηκε η κατηγορία που την πρόσθεσε ως κατηγορούμενη. Η ημερομηνία διαγράφηκε, αλλά ο αμερικανός εισαγγελέας που την παρουσίασε, Τζέι Κλέιτον, ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Θα ενδιαφερθούν τα αμερικανικά δικαστήρια για τις συνθήκες της σύλληψης;

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, πιθανότατα όχι. Σύμφωνα με το άρθρο, ακόμη και αν ο κ. Μαδούρο μπορεί να αποδείξει ότι η σύλληψή του ήταν παράνομη σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα αμερικανικά δικαστήρια εξακολουθούν να έχουν δικαιοδοσία να επιβλέπουν τη δίωξή του με την κατηγορία της παραβίασης του εσωτερικού δικαίου.

Σε αρκετές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων αυτές του 1886, του 1952 και του 1992, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για ποινικά αδικήματα που ισχυρίστηκαν ότι είχαν παραπεμφθεί παράνομα στο δικαστήριο όπου δικάζονταν. Η αρχή είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι η παρουσία του κατηγορουμένου, όχι ο τρόπος με τον οποίο έφτασε εκεί.

Έχει ο Μαδούρο ασυλία ως αρχηγός κράτους;

Το άρθρο σημειώνει ότι σύμφωνα με μία αρχή του διεθνούς δικαίου, που μετρά πολλά χρόνια, οι αρχηγοί κρατών έχουν ασυλία σε ξένα δικαστήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει αυτόν τον περιορισμό που χρονολογείται από μια γνωμοδότηση του 1812, η οποία αναφέρει ότι «το πρόσωπο του αρχηγού» εξαιρείται από σύλληψη ή κράτηση σε ξένο έδαφος.

Το αν ο κ. Μαδούρο δικαιούται τέτοια ασυλία, όπως σίγουρα θα υποστηρίξουν οι συνήγοροι υπεράσπισής του, θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την πιθανή διαφορά μεταξύ του να είναι απλώς ο de facto ηγέτης μιας χώρας και του να είναι ο πολιτικά αναγνωρισμένος αρχηγός κράτους — και ποιος αποφασίζει ποιος είναι ποιος, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Σύμφωνα με το άρθρο αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ρούμπιο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο δεν είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας, αλλά πρέπει να θεωρείται ως ο αρχηγός μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που μεταμφιέζεται σε κυβέρνηση — ένας ισχυρισμός που επανέλαβε το Σάββατο.

Η σύλληψη Νοριέγκα

Μετά τη σύλληψη του Νοριέγκα, αυτός επικαλέστηκε ασυλία ως ξένος αρχηγός κράτους, αλλά η κυβέρνηση Μπους υποστήριξε ότι δεν είχε δικαίωμα σε αυτή. Ένας δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου αποφάνθηκε κατά του Νοριέγκα και ένα εφετείο επικύρωσε την απόφαση αυτή.

Η αιτιολογία αυτή δεν βασίστηκε μόνο στο γεγονός ότι ο κ. Μπους αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Νοριέγκα ως αρχηγό κράτους του Παναμά. Βασίστηκε επίσης στον ίδιο τον νόμο του Παναμά: το σύνταγμά του όριζε ως αρχηγό κράτους τον εκλεγμένο πρόεδρο, ενώ ο Νοριέγκα ήταν στρατιωτικός ηγέτης και ποτέ δεν διεκδίκησε τον τίτλο του προέδρου, όπως αναφέρει το άρθρο.

Η περίπλοκη κατάσταση Μαδούρο

Και συνεχίζει σημειώνοντας ότι η κατάσταση του κ. Μαδούρο είναι πιο περίπλοκη. Πρώην αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, έγινε προσωρινός πρόεδρος μετά το θάνατο του προκατόχου του, Ούγκο Τσάβες, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Μαδούρο κέρδισε στη συνέχεια τις εκλογές του 2013 με μικρή διαφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αναγνώρισαν για χρόνια ως πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας ανακήρυξε επίσημα τον κ. Μαδούρο νικητή των εκλογών του 2018 και του 2024. Ωστόσο, τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν ευρέως ως προϊόν νοθείας και, από το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο υπό τον κ. Τραμπ στην πρώτη θητεία του όσο και υπό τον πρόεδρο Τζό Μπάιντεν, δεν έχουν αναγνωρίσει τον κ. Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο.

Καταλήγοντας το άρθρο αναφέρει ότι επικαλούμενος ένα προηγούμενο του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2015, σύμφωνα με το οποίο οι πρόεδροι έχουν απόλυτη εξουσία να αναγνωρίζουν ξένες κυβερνήσεις, ο καθηγητής Ingber προέβλεψε ότι «το Ανώτατο Δικαστήριο πιθανότατα θα αποφανθεί ότι ο Τραμπ έχει την εξουσία να αρνηθεί την αναγνώριση του Μαδούρο ως αρχηγού κράτους, για λόγους ασυλίας».