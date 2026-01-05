Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Παραλήρημα επεκτατισμού από τον Τραμπ, ο οποίος μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, έβαλε στο στόχαστρό του την Κολομβία, την Κούβα, το Μεξικό, τη Γροιλανδία αλλά και το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One και όντας σε πτήση από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα με προορισμό την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος, απείλησε ευθέως να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης και της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Τραμπ: Καλή ιδέα μια επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον κολομβιανό ομόλογό του, Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Το σχόλιο αυτό του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο που ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει να τον συκοφαντεί.

«Το όνομά μου (…) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ», είπε. Ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ: κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Τραμπ: Κάτι πρέπει να κάνουμε για Μεξικό, η Κούβα είναι έτοιμη να καταρρεύσει

Ο Τραμπ, συνέχισε το επεκτατικό του παραλήρημα, λέγοντας ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε για το Μεξικό», ενώ στοχοποίησε και την Κούβα, λέγοντας πάντως ότι «είναι έτοιμη να πέσει από μόνη της» για αυτό και δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση.

Κατά τον Τραμπ θα είναι δύσκολο για την Αβάνα να «αντέξει» χωρίς να λάβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι καταρρέει», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο γερουσιαστής και στενός σύμμαχος του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος, επίσης στην ίδια πτήση, είπε ότι η Κούβα «είναι μια δικτατορία που σκοτώνει ιερείς και μοναχές» και που «οι μέρες της είναι μετρημένες».

JUST IN – President Trump: «Cuba is ready to fall.» pic.twitter.com/f0pCC8YGSU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 5, 2026

Τραμπ: Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης για πολλοστή φορά τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους — ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «στοχοποιήσει» από την πρώτη ημέρα που επανήλθε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, τόσο τη Γροιλανδία, όσο και τον Παναμά, ως «κλειδιά» για το σχέδιό του. Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου είναι να καταλάβει ή να ελέγξει όλα τα στρατηγικά ενεργειακά σημεία στον πλανήτη, προς όφελος των ΗΠΑ και μόνο αυτών.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία, εκτός από μία σημαντική πλουτοπαραγωγική περιοχή, κομβικό γεωστρατηγικό σημείο, το οποίο θα προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ έναντι τόσο της Ρωσίας, η οποία ενεργοποιείται έντονα στη γενικότερη περιοχή της Αρκτικής, όσο και απέναντι στην Κίνα.

Ο Τραμπ και για Ιράν

Αναφορικά με το Ιράν απείλησε εκ νέου, ότι θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου – όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ- έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο στη Βενεζουέλα»

Ο Τραμπ πάντως είπε πως η τρέχουσα προτεραιότητά του είναι η Βενεζουέλα, και δη να «διορθώσει» τη χώρα, και όχι να διεξαγάγει εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο σωστό χρόνο.

Ακόμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν μια δεύτερη στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα εάν τα εναπομείναντα μέλη της κυβέρνησης δεν συνεργαστούν με τις προσπάθειές του να «διορθώσει» τη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με τα εναπομείναντα μέλη του καθεστώτος Μαδούρο για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και την αναμόρφωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αντί να πιέσει για άμεσες εκλογές με σκοπό την εγκατάσταση νέας κυβέρνησης.

Είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν τον έλεγχο» της Βενεζουέλας και «συνεργάζονται με τους ανθρώπους που μόλις ορκίστηκαν», σε μία αναφορά πιθανότατα προς την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί τα καθήκοντα προέδρου και την οποία δεν κατονόμασε.

«Μην με ρωτάτε ποιος έχει τον έλεγχο, γιατί θα σας δώσω μία απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε. Όταν πιέστηκε να εξηγήσει τη δήλωσή του, ανέφερε: «Σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι».

Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα προσωπικά με τη Ροντρίγκες, αλλά άλλοι το έχουν κάνει, προσθέτοντας ότι θα της μιλήσει «την κατάλληλη στιγμή». Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έδωσαν τίποτα στη Ροντρίγκες ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της, αλλά σημείωσε ότι «συνεργάζεται».

«Η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή είναι μια νεκρή χώρα. Πρέπει να την επαναφέρουμε και θα χρειαστούμε μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες για να επαναφέρουμε την υποδομή σε λειτουργία», είπε ακόμα.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι η Ροντρίγκες έχει αντιδράσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα σχόλιά της ότι η επιχείρηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

«Ακούτε διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που ακούω εγώ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.