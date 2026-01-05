newspaper
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο πλανήτης και η παγκόσμια διπλωματία μπαίνουν πλέον σε αχαρτογράφητα νερά» ήταν το σχόλιο διπλωματών για την στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, προκειμένου να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο.

Αρκετοί μάλιστα θεωρούν ότι δημιουργείται ένα προηγούμενο για οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη για να μπορεί να επέμβει και να ανατρέψει έναν ηγέτη.

Η θέση Γκουτέρες για τη Βενεζουέλα

Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε και ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, διά του εκπροσώπου του, με μία δήλωση η οποία σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ πιο χλιαρή από ότι απαιτούν οι περιστάσεις, εκφράζοντας την ανησυχία του «για την πρόσφατη κλιμάκωση στη Βενεζουέλα, η οποία κορυφώθηκε με τη σημερινή στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα», εξέλιξη που τόνισε ότι «ενδέχεται να έχει ανησυχητικές επιπτώσεις για την περιοχή».

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, κ. Ντουζαρίκ «ανεξαρτήτως της κατάστασης στη Βενεζουέλα, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού — από όλους — του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο ίδιος.

Η κατάλυση του διεθνούς δικαίου

Διπλωμάτες μιλώντας στο in σχολίαζαν ότι οι εξελίξεις σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μία εποχή όπου το διεθνές δίκαιο δεν ερμηνεύεται απλά κατά το δοκούν, αλλά καταλύεται και πλέον μιλάμε μόνο για την επιβολή του δικαίου του ισχυρού.

Ο Τραμπ με την επέμβαση του στη Βενεζουέλα εφαρμόζει τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, με στόχο την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Επικαιροποιεί το «Δόγμα Μονρόε» (το δόγμα του 1823 με το οποίο σταδιακά οι ΗΠΑ αντικατέστησαν τις ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις στην ήπειρο) και επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, που θεωρείται η άμεση γειτονιά των ΗΠΑ. Η Κίνα είναι πλέον ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Νότιας Αμερικής και δεύτερος – μετά τις ΗΠΑ – συνολικά στην Κεντρική Αμερική, στη Νότια Αμερική και στην Καραϊβική, ενώ ελέγχει μέσω των δικών της ομίλων μια σειρά κρίσιμες υποδομές σε πολλές χώρες της περιοχής.

Ο αμερικανός πρόεδρος μπορεί να θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχει στόχο στρατιωτικής επέμβασης στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά να εφαρμόζει έναν οικονομικό ιμπεριαλισμό, χωρίς τη λογική του παγκόσμιου χωροφύλακα, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τη γειτονιά των ΗΠΑ.

Διπλωμάτες συγκρίνουν την επέμβαση στην Βενεζουέλα με άλλες επεμβάσεις των ΗΠΑ όπως στο Κουβέιτ, στη Βοσνία, αλλά και στο Κόσοβο, σημειώνοντας ότι μετά χρησιμοποιήθηκαν και από άλλους.

Την ίδια στιγμή όλοι αναγνωρίζουν ότι στόχος του Τραμπ είναι τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ενώ διπλωμάτες δίνουν και μία εσωτερική διάσταση στην επέμβαση, τονίζοντας ότι έτσι ο Τραμπ ικανοποιεί και τους νεοσυντηρητικούς.

Η στάση της Αθήνας

Η Αθήνα αντιμετώπισε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με δύο τρόπους. Την αποστασιοποιημένη ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία σημείωνε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της ΕΕ και την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».

Η «εθνικά επικίνδυνη» αναφορά Μητσοτάκη

Και την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία χαρακτηρίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης ως εθνικά επικίνδυνη.

Πιο συγκεκριμένα ο Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του πως: «Ο Νίκολας Μαδούρο προήδρευσε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε απίστευτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας.

Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα. Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Η αναφορά του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», ερμηνεύθηκε από την αντιπολίτευση ως πλήρης ταύτιση του Μεγάρου Μαξίμου με τις θέσεις Τραμπ, που περιφρονεί το διεθνές δίκαιο. Τη συνέδεσαν μάλιστα τόσο με το Κυπριακό όσο και με τα ελληνοτουρκικά, θεωρώντας ότι η δήλωση ανατρέπει τη διαχρονική στήριξη και επίκληση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο διεθνές δίκαιο.

Κάτι που παρατήρησαν και τούρκοι αναλυτές διερωτώμενοι μετά τη συγκεκριμένη δήλωση γιατί η Ελλάδα αναφέρεται στην Τουρκία επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο.

Οι εισηγήσεις περί μη ανάμιξης της Ελλάδας

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως όπως δήλωσαν πάνω από μία πηγές στο in η ανάρτηση Μητσοτάκη δεν ήταν πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ αλλά ούτε συντάχθηκε από αυτό.

Σύμφωνα δε με κάποιες πηγές οι εισηγήσεις ήταν να μην υπάρξει δήλωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο ο πρωθυπουργός έκρινε ότι δεν μπορεί να υπολείπεται των ηγετών μεγάλων χωρών, έστω και αν η Ελλάδα όπως του τόνιζαν οι ψυχραιμότεροι δεν είναι στις χώρες αυτού του βεληνεκούς, ούτε σε αυτές που έχουν συμφέρον άμεσης εμπλοκής και θα έπρεπε να μην αναμιχθεί σε αυτό το διπλωματικό χάος.

Σημείωναν δε με νόημα ότι ο Μητσοτάκης δεν μίλησε απλά, αλλά είπε και περισσότερα από τους ηγέτες που ανήκουν στους stakeholders δηλαδή στις χώρες που επηρεάζονται τα συμφέροντα τους.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας

Υπογραμμίζεται ότι τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026 συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή και της Δανίας, η οποία είναι μη μόνιμο μέλος, όπως και η Ελλάδα για τη διετία 2025-26.

Και στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, που έχει χαρακτηριστεί ως ο επόμενος στόχος του Τραμπ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στην συνεδρίαση η Ελλάδα θα επιμείνει στην τήρηση και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ωστόσο αυτό ίσως να μην είναι αρκετό.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να κρατήσει πολύ λεπτές ισορροπίες αφού η Αθήνα δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να καταδικάσει σαφώς τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί και τη διεθνή νομιμότητα. Ως εκ τούτου θα απαιτηθούν πολύ λεπτοί χειρισμοί, ώστε η χώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ταυτόχρονα να μην θίξει ευθέως τις ΗΠΑ, διαρρηγνύοντας τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Με το ερώτημα να είναι ποιον τελικά συμβουλεύτηκε – αν συμβουλεύτηκε – ο Μητσοτάκης για μία τέτοιας διπλωματικής σημασίας ανάρτηση.

Κριτική και από διπλωμάτες

Διπλωμάτες μιλώντας στο in ασκούσαν κριτική στην ελληνική διπλωματία, σημειώνοντας πως αντί η Αθήνα να έχει εξωτερική πολιτική συμμαχιών και συμμάχους έχει εξωτερική πολιτική εξασφάλισης προστατών, στους οποίους έχει δεσμευτεί και δεν μπορεί να αντιταχθεί, ακόμα και σε περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
