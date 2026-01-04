newspaper
Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιανουαρίου 2026 | 10:13

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα καταδικάζει κατηγορηματικά ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας με έμφαση πως η πραγματική επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων που διαθέτει.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει σε δήλωσή του πως «έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία -σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών».

Ταυτόχρονα, ο πρώην πρωθυπουργός, θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την, όπως τη χαρακτήρισε, «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους ‘προστάτες’», αναφέρει και προσθέτει πως «για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός: ‘Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…΄».

Όσα επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας:

«Το 2026 ξεκινάει με μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και τη σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού.

Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της.

Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία -σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών.

Μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις η Ευρώπη μοιάζει πλέον ανήμπορη να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο. Και δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όσο δε διεκδικεί την στρατηγική της αυτονομία υπερασπιζόμενη με ρεαλισμό και διπλωματία το διεθνές δίκαιο έναντι του κυνισμού της ισχύος.

Η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους ‘προστάτες’.

Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός: ‘Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…΄».

Κόσμος
Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Economy
Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 04.01.26

Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό

Τρία ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής που ολοκληρώνει την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το σημαντικότερο να διεξάγεται στο Αλεξάνδρειο όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)
NBA 04.01.26

Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)

Οι Μαϊάμι Χίτ ήταν σε καλό φεγγάρι με 4 διαδοχικές νίκες, όμως ο μόνιμα... σεληνιασμένος Άντονι Έντουαρντς τους έσπασε το σερί, οδηγώντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη νίκη με 125-115. Σπουδαία εμφάνιση του Ταϊρίς Μάξεϊ και νίκη των Σίξερς επί των Νικς.

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26 Upd: 10:43

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
