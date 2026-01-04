Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Η ένδεια επιχειρημάτων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στην ουσία των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο αλλά και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης που καυτηρίασε, τον οδήγησε να εκτοξεύσει λάσπη.

O κ. Τσίπρας σε δήλωση του για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης μετά και τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο για ωμή παραβίαση τους Διεθνούς Δικαίου, ενώ πρόσθεσε πως η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της.

Αναφορικά με την απαράδεκτη – όπως τη χαρακτήρισε – δήλωση Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…» για την οποία είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τον έθεσε προ των ευθυνών του.

«Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός: ‘Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…΄».

Η μπάλα στην εξέδρα από τον Παύλο Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρνούμενος – προφανώς σκόπιμα – να μπει στην ουσία των δηλώσεων Τσίπρα εκτόξευσε λάσπη για όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε ο κ. Παύλος Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι έχει… αλλεργία με όσους διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις από αυτές της κυβέρνησης.

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς» είπε για να προσθέσει κάνοντας αναφορές και στην Ιθάκη :

«Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου».

Όσο για την κριτική που δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τοποθέτησή του μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, φαίνεται ότι κάνει πως δεν καταλαβαίνει.

«Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση» σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.