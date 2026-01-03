Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».
Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Βενεζουέλα ανέφερε, ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση, με δημοκρατική νομιμοποίηση.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.
Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».
