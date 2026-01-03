Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αναστατώνουν τα ταξίδια στην Καραϊβική, την ώρα που πολλοί παραθεριστές προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τις χειμερινές διακοπές.

Δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μπαρμπάντος, η Αρούμπα, το Πουέρτο Ρίκο, η Αντίγκουα, η Μπαρμπούντα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανέφεραν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων το Σάββατο λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Η τουριστική αρχή του Πουέρτο Ρίκο δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος του νησιού έκλεισε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) γύρω στις 2 π.μ. το Σάββατο και τουλάχιστον 307 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής. «Ο συνολικός αριθμός των ακυρώσεων ενδέχεται να αυξηθεί», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Στην Αρούμπα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, η 56χρονη Έιμι ΜακΝτόναχ δήλωσε στο Bloomberg ότι έπρεπε να ταξιδέψει το Σάββατο για το Νιου Τζέρσεϊ, αλλά ενημερώθηκε το πρωί ότι όλες οι πτήσεις είχαν ακυρωθεί. Όταν έτρεξε κάτω για να ζητήσει παράταση της διαμονής της στο ξενοδοχείο, βρήκε μια ουρά 15 ατόμων, κυρίως Αμερικανών, που περίμεναν να κάνουν το ίδιο.

Αν και το να είσαι εγκλωβισμένος στην Αρούμπα μπορεί να ακούγεται ωραίο σε μερικούς ανθρώπους, «όταν υπάρχει πόλεμος σε απόσταση μόλις 30 λεπτών πτήσης, δεν είναι και τόσο ωραίο», είπε ο ΜακΝτόναχ.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι οι περιόδους αιχμής για να επισκεφθεί κανείς την Καραϊβική, με επισκέπτες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να συρρέουν στο ζεστό κλίμα και τις παρθένες παραλίες για τις διακοπές.

Μετά από μήνες στρατιωτικής ενίσχυσης στη νότια Καραϊβική — υποτίθεται για να διαταράξει τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών — οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιδρομή στη Βενεζουέλα το Σάββατο το πρωί, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί στις πτήσεις, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγή: OT