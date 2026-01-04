Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο

Ξεκάθαρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος, τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Και επέκρινε με σφοδρότητα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δήλωσή του, στην οποία είπε ότι «δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

«Ο Μητσοτάκης δεν ντρόπιασε μόνο τη χώρα»

Όσον αφορά τη στάση του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν ντρόπιασε μόνο τη χώρα. Η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη γιατί πρακτικά αποδέχεται ότι δεν υπάρχει Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό βάζει και τη χώρα μας σε νέες περιπέτειες, αλλά ταυτόχρονα βάζει και όλο τον κόσμο σε νέες περιπέτειες. Δηλαδή, η δήλωσή του δίνει συγχωροχάρτι και άρα νομιμοποιεί όλες τις παράνομες επεμβάσεις σε βάρος της κυριαρχίας άλλων χωρών».

Συνεπώς, αναρωτήθηκε, «αφήνει ένα τέτοιο περιθώριο ως ανεκτό για την Ανατολική Μεσόγειο ή για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας; Νομιμοποιεί πιθανή αντίστοιχη επιθετικότητα του Ερντογάν ή αντίστοιχες παρεμβάσεις, όπως την κατοχή στην Κύπρο;».

Ο Σ. Φάμελλος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, υπογράμμισε την «οξύτατη ανεπάρκεια» του κ. Μητσοτάκη αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας με εκείνον στη θέση του πρωθυπουργού. «Επιβεβαιώνει και μας υποχρεώνει να φέρουμε ξανά στην επικαιρότητα την ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση». Μίλησε επίσης για «δήλωση υποτέλειας».

Και ενώ όπως είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «προσπάθησε να μετριάσει» τις εντυπώσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η δήλωση Μητσοτάκη θα «μείνει ιστορικά επικίνδυνη».

Παράβαση διεθνούς δικαίου

«Η παρέμβαση, επίθεση, απαγωγή, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δύο ημέρες, είναι πρώτα από όλα μια ξεκάθαρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Επισήμανε ότι πρόκειται για «καθαρά ιμπεριαλιστική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία παράνομη χρήση βίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε οποιαδήποτε παράγραφο του Διεθνούς Δικαίου. Είναι μία επίθεση, η οποία έχει γίνει έξω από τα όρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και είναι μία εξέλιξη, η οποία κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή, προσθέτει ανασφάλεια».

«Δημιουργεί τετελεσμένα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι η αμερικανική ενέργεια στη Βενεζουέλα «δημιουργεί τετελεσμένα» και «δεδικασμένο για αντίστοιχες παρεμβάσεις και επανάληψη αυτών των παρεμβάσεων. Αναφέρομαι και στην επίθεση και στην αμφισβήτηση κυριαρχίας και στην απαγωγή ηγέτη. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει στην Ουκρανία. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχει κάνει ήδη η διοίκηση Νετανιάχου. Όμως αυτό που αποδεικνύει η δήλωση Τραμπ είναι ότι ο στόχος είναι οι πόροι και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας. Άρα είναι μια παρέμβαση εις βάρος των δικαιωμάτων της Βενεζουέλας και των δικαιωμάτων της κοινωνίας της Βενεζουέλας».

Όσον αφορά την αντίδραση της ΕΕ, είπε ότι ήταν «πολύ λίγη και επικίνδυνη ταυτόχρονα».

«Και είναι και πολύ αδύναμη. Αποδεικνύεται πόσο αδύναμη και δυστυχώς χρεοκοπημένη είναι στο επίπεδο της πολιτικής ενοποίησης και της ισχυρής πολιτικής ασφάλειας, της ενοποιημένης ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης ζητούν εδώ και αρκετά χρόνια. Και δυστυχώς αποκαλύφθηκε αυτό το έλλειμμα και στην παράνομη εισβολή στην Ουκρανία».