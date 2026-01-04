ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.
Το δίκαιο του ισχυρού, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη δήλωση του Κυριακού Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, «όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών».
Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τη δήλωση του πρωθυπουργού, ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» αδιανόητη. Διότι είναι δήλωση που «τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο».
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τα εξής:
«Η δήλωση του πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη».
Και τονίζει:
«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι. Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών».
Όπως σημειώνει, «είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».
