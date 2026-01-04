Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Ακολουθώντας πιστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δικαιολογεί τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επιτιθέμενος ταυτόχρονα στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο. Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

ΠΑΣΟΚ: Πιστός στον γκεμπελισμό ο Παύλος Μαρινάκης

Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις δηλώσεις του Π. Μαρινάκη, επισήμανε πως «αυταπατάται ότι θα μαζέψει το πλήγμα και τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει επίσης πως «η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πιο προβλέψιμος από ποτέ και πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, τον γκεμπελισμό, αυταπατάται ότι θα μαζέψει το πλήγμα και τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αν ψάχνει -όπως λέει- μια λέξη για το καθεστώς Μαδούρο στην ανακοίνωση του Τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, θα του ξαναδιαβάσουμε τις δύο λέξεις, που καμώνεται ότι δεν είδε: ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς.

Θα του θυμίσουμε ότι η Σοσιαλιστική Διεθνής και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ουδέποτε αναγνώρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουλίου του 2024 όπως ανακοινώθηκε από το καθεστώς Μαδούρο συμπεριλαμβάνοντας και κυρώσεις στον ίδιο προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος.

Και τώρα ας έρθουμε στην ουσία:

Κύριε Μαρινάκη, είστε σε θέση να απαντήσετε γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και από τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό, που ως Έθνος φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, διστάζει να διατρανώσει -όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες- τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ;

Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του;

Αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;

Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν.

Όταν ένας Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ‘δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα’, τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Και αυτό είναι ακριβώς το δόγμα με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τα εθνικά μας συμφέροντα είναι συνυφασμένα με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για το καλό του Έθνους και των εθνικών δικαίων διορθώστε το λάθος σας».

Κυβερνητικές πηγές: Ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως «η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές:

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές.

Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

ΠΑΣΟΚ: Ο Π. Μαρινάκης δεν απευθύνετε σε Λωτοφάγους

Σε νέα απάντηση το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμαναν πως «ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του πρωθυπουργού. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση. Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνετε σε Λωτοφάγους. Ο πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».