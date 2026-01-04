Ανδρουλάκης για Βενεζουέλα: Εθνικά επικίνδυνη η προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη

«Η χθεσινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα διαμορφώνει ένα πολύ επικίνδυνο ιστορικό προηγούμενο για το μέλλον, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που στη συνέχεια βάλλει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δήλωση που ξεσήκωσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων.

«Ποτέ δεν δίστασα και ως Ευρωβουλευτής να καταδικάσω το καθεστώς της Βενεζουέλας, ζητώντας μάλιστα την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων προς τον Ν. Μαδούρο και πρόσωπα του περιβάλλοντός του που βαρύνονται με κατηγορίες για παραβιάσεις ατομικών ελευθεριών και βασανιστήρια.

Ως ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμαστε σταθερά διαχρονικά και από θέση αρχής τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο. Η ιστορία διδάσκει ότι η πολιτική αλλαγή σελίδας δεν έρχεται ποτέ με τα όπλα και την εξωτερική παρέμβαση αλλά με την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τον σεβασμό της ελεύθερης βούλησης των πολιτών», προσθέτει κ. Ανδρουλάκης.

«Είναι σαφές και δεν πρέπει να αμφισβητείται ότι η χθεσινή ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας. Άλλωστε, οι δηλώσεις της Αμερικανικής Διοίκησης που ακολούθησαν την επιχείρηση, απέδειξαν ότι το μόνο κίνητρο αυτής δεν ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Βενεζουέλας.

«Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ενίσχυσης του αναθεωρητισμού και του δικαίου του ισχυρού, η χθεσινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις τόσο Ευρωπαίων Αξιωματούχων, όπως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας, όσο και πολλών Ευρωπαίων συναδέλφων του, δεν βρήκε να πει έστω μία λέξη για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Η αναφορά του μάλιστα ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” από τη θέση του Πρωθυπουργού μίας χώρα που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, είναι απαράδεκτη.

Με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ένας Πρωθυπουργός να μεταβάλλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής;», διερωτάται ο Ν. Ανδρουλάκης.

Πώς μπορεί η χώρα μας να στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, όταν η Κυβέρνησή της αποδέχεται ρητώς την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού;

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός. Εξωτερική πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι, απλώς, ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ντροπιαστική και προβληματική δήλωση»

Τα πυρά του κόμματος κατά του πρωθυπουργού ξεκίνησαν χθες διά του Δημήτρη Μάντζου. Σε ανακοίνωσή του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τα εξής:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη “επέμβαση” στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της “επέμβαση” εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει πως «η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι “δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι αδιανόητη», και προσθέτει πως το «Διεθνές Δίκαιο αφορά όλους, σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της υποκρισίας».

«Στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας»

Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε υπογραμμίσει: «Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως δεσμευτικός για όλα τα μέλη του, κατά μείζονα λόγο όσα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πιστοποιούν ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ, δημιουργώντας ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου.

Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο – ακόμη κι όταν αυτή η ισχύς ασκείται εναντίον ενός ανελεύθερου απολυταρχικού καθεστώτος. Η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις».