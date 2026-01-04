newspaper
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Ανδρουλάκης για Βενεζουέλα: Εθνικά επικίνδυνη η προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιανουαρίου 2026 | 17:19

Ανδρουλάκης για Βενεζουέλα: Εθνικά επικίνδυνη η προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη

«Με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ένας Πρωθυπουργός να μεταβάλλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής;», διερωτάται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η χθεσινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα διαμορφώνει ένα πολύ επικίνδυνο ιστορικό προηγούμενο για το μέλλον, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που στη συνέχεια βάλλει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δήλωση που ξεσήκωσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων.

«Ποτέ δεν δίστασα και ως Ευρωβουλευτής να καταδικάσω το καθεστώς της Βενεζουέλας, ζητώντας μάλιστα την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων προς τον Ν. Μαδούρο και πρόσωπα του περιβάλλοντός του που βαρύνονται με κατηγορίες για παραβιάσεις ατομικών ελευθεριών και βασανιστήρια.

Ως ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμαστε σταθερά διαχρονικά και από θέση αρχής τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο. Η ιστορία διδάσκει ότι η πολιτική αλλαγή σελίδας δεν έρχεται ποτέ με τα όπλα και την εξωτερική παρέμβαση αλλά με την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τον σεβασμό της ελεύθερης βούλησης των πολιτών», προσθέτει κ. Ανδρουλάκης.

«Είναι σαφές και δεν πρέπει να αμφισβητείται ότι η χθεσινή ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας. Άλλωστε, οι δηλώσεις της Αμερικανικής Διοίκησης που ακολούθησαν την επιχείρηση, απέδειξαν ότι το μόνο κίνητρο αυτής δεν ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Βενεζουέλας.

«Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ενίσχυσης του αναθεωρητισμού και του δικαίου του ισχυρού, η χθεσινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις τόσο Ευρωπαίων Αξιωματούχων, όπως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας, όσο και πολλών Ευρωπαίων συναδέλφων του, δεν βρήκε να πει έστω μία λέξη για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Η αναφορά του μάλιστα ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” από τη θέση του Πρωθυπουργού μίας χώρα που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, είναι απαράδεκτη.

Με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ένας Πρωθυπουργός να μεταβάλλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής;», διερωτάται ο Ν. Ανδρουλάκης.

Πώς μπορεί η χώρα μας να στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, όταν η Κυβέρνησή της αποδέχεται ρητώς την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού;

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός. Εξωτερική πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι, απλώς, ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ντροπιαστική και προβληματική δήλωση»

Τα πυρά του κόμματος κατά του πρωθυπουργού ξεκίνησαν χθες διά του Δημήτρη Μάντζου. Σε ανακοίνωσή του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τα εξής:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη “επέμβαση” στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της “επέμβαση” εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει πως «η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι “δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι αδιανόητη», και προσθέτει πως το «Διεθνές Δίκαιο αφορά όλους, σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της υποκρισίας».

«Στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας»

Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε υπογραμμίσει: «Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως δεσμευτικός για όλα τα μέλη του, κατά μείζονα λόγο όσα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πιστοποιούν ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ, δημιουργώντας ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου.

Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο – ακόμη κι όταν αυτή η ισχύς ασκείται εναντίον ενός ανελεύθερου απολυταρχικού καθεστώτος. Η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις».

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Αντιπαράθεση 04.01.26 Upd: 13:28

Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ακολουθώντας τον πρωθυπουργό δεν είπε λέξη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση - Σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τι κρύβουν οι επιθέσεις… «συναίνεσης» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τι κρύβουν οι επιθέσεις… «συναίνεσης» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη

Οι στοχεύσεις πίσω από το blame game περί «συναίνεσης», με αφορμή τα θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών και της συνταγματικής αναθεώρησης, που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη Βενεζουέλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»
Ελλάδα 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»

«Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του» αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Βόλεϊ Ανδρών 04.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ελλάδα 04.01.26

Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο
«Ντρόπιασε τη χώρα» 04.01.26

Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σκληρή κριτική ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος στον πρωθυπουργό, για τη δήλωσή του για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Σημειώνει ότι «δίνει συγχωροχάρτι» στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, θέτοντας τη χώρα σε κίνδυνο.

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
