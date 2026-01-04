ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Βαθύτατα προβληματική και ντροπιαστική χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Μάντζος τη δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι «δεν έχει τίποτα να σχολιάσει» για τη νομιμότητα των αμερικανικών ενεργειών, υιοθετεί στάση που συνιστά πλήρη εναρμόνιση με την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Όπως επισημαίνει, η αναφορά ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι «βαθύτατα προβληματική και ντροπιαστική» για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που θεμελιώνει την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων στο διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωσή του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει τα εξής:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

»Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μάντζο, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, «ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Και ρωτά, με σημείο αιχμής το Κυπριακό:

«Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη “επέμβαση” στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της “επέμβαση” εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

»Πολιτική αρχών με δυό μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».