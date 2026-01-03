Δούκας για Βενεζουέλα: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταδικάσει την επίθεση του Τραμπ

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο Χ καταδικάζει την επίθεση του Τραμπ στην Βενεζουέλα, ζητά από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει χωρίς περιστροφές την εισβολή των ΗΠΑ και την απαγωγή του Μαδούρο και να σταθεί δίπλα στον λαό της Βενεζουέλας.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Η πολιτική της επιβολής του δικαίου του ισχυρού στη διεθνή σκηνή, που οδηγεί σε αποικιοκρατικού τύπου παρεμβάσεις, είναι επικίνδυνη. Δεν δικαιολογείται.

Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον του κόσμου.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει άμεσα και χωρίς περιστροφές να καταδικάσει την επίθεση του Τραμπ και να σταθεί στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας».