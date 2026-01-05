Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Κυριακή να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα» (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters/Vannessa Jimenez, Marco Bello, επάνω, ο Γουστάβο Πέτρο, αριστερά, και ο Τραμπ).

«Ακούγεται καλή σ’ εμένα», δηλώνει ο Τραμπ, η ιδέα της διεξαγωγής επιχείρησης κατά της Κολομβίας

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Το σχόλιο αυτό του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

«Χωρίς καμιά νομική βάση»

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε χθες την απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ.

«Χωρίς νομική βάση για τη διεξαγωγή δράσης κατά της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας, η σύλληψη γίνεται απαγωγή», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X.

El Papa rechaza la retención de Nicolas Maduro. Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro. Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2026

Πηγή: ΑΠΕ